【win版】各位有遇到过B站播放卡顿的问题吗？
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我的版本号是目前最新（以防万一：6.6.3271.57 (Stable channel)
最近用B站的时候出现：流畅加载，但正常播放10秒-15秒时一定会卡住，卡个20秒左右才会继续流畅播放，更详细描述的话，画面先卡，声音后卡
我已经排除了账号、网络、插件、脚本的因素（包括hevc/acv/浏览器内置的硬件加速等选项，其他视频网站也没有问题），因为在谷歌浏览器可以正常使用，所以来确认下是否有其他人有类似冲突，如果有相关解决方案那是万分感激，没有的话我就继续自己摸索是不是我出了什么问题了
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Aaron Translator
有过。。。
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@Aaron 真有啊w……请问是否有解决办法呢？
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Aaron Translator
@ayavalid 没研究过。卡了就等会儿再看呗
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@Aaron 每一个视频都来这么一下子，有点遭不住，那我再研究研究
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问题已解决，其实还是某个插件的问题……，至于是谁跟谁冲突我就实在没法再详细查看了
我是在网页F12那边看加载的性能观察到的！卡的时候大半都用去加载那个脚本了，禁用之后效果立显，希望对后来者有所帮助