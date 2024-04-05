我的版本号是目前最新（以防万一：6.6.3271.57 (Stable channel)

最近用B站的时候出现：流畅加载，但正常播放10秒-15秒时一定会卡住，卡个20秒左右才会继续流畅播放，更详细描述的话，画面先卡，声音后卡

我已经排除了账号、网络、插件、脚本的因素（包括hevc/acv/浏览器内置的硬件加速等选项，其他视频网站也没有问题），因为在谷歌浏览器可以正常使用，所以来确认下是否有其他人有类似冲突，如果有相关解决方案那是万分感激，没有的话我就继续自己摸索是不是我出了什么问题了