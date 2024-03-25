на каких-то сайтах полоса прокрутки большая,

на каких-то буквально 1,5 мм - очень тонкая

часто приходится ей пользоваться из-за чего вопрос.

тонкая/толстая полоски это функционал конкретно сайта или возможно настроить в браузере, редактированием файлов или css

я не знаю как спрятать изображения под спойлер здесь

вот как пример 2 скрина с тонкой полоской

и 1 с удобной