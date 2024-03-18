Зачем убрали кнопку домой с панели адреса?????
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Это что за внезапное выпиливание функций?????? Это теперь всё подряд вырезать будете????? Что происходит?????
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Количество вопросительных знаков как-то влияет на суть вопросов?
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@kurai твой ответ как-то помог топикстартеру?
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@andregame Разве ему нужна была помощь?
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@sedative29rus твой ответ как-то помог топикстартеру?
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@andregame Вы думаете, что ваши вопросы ему помогают? Или что? Зачем вы это продолжаете спрашивать?
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@andregame said in Зачем убрали кнопку домой с панели адреса?????:
@sedative29rus твой ответ как-то помог топикстартеру?
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Shpankov Vivaldi Team
По поводу кнопки - идут эксперименты по улучшению браузера. Кнопки решили сократить, чтобы было больше места для адреса. И все тестеры это восприняли положительно. Но после релиза пошли жалобы и просьбы вернуть кнопку. Так что сейчас решаем, как и что сделать.
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Очень не хватает кнопок Домой и Закладки. Теперь нужно совершать лишний тап по кнопке Vivaldi что бы добраться до этих (очень нужных) функций.
В то же время кнопка со щитом (trackers blocked, ads blocked и тд) и кнопка с ползунками в адресной строке (connection is secure, cookies и тд) предоставляют моментальный доступ к функциям которыми я редко (никогда) не пользуюсь.
Это личное мнение, аналитикам Вивальди виднее какими кнопками пользователи пользуются чаще. Он очень надеюсь, что разрабы дадут возможность вернуть эти кнопки хотя бы через настройки.
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Я хочу напомнить, что рядом с омнибоксом есть ещё одна кнопка, которая в Вивальди легально никак не используется. Между тем, она работает, умеет к тому, что на скриншоте, ещё и переводчик запускать (только одна функция по выбору).
Длиннотап на эту кнопку вызывает меню настроек под неё. Из основных настроек это меню недоступно (в Kiwi — доступно).
Вот если бы можно было повесить на эту кнопку функцию, и на длинный тап ещё одну (или сделать ещё одно быстрое всплывающее меню кнопок на пять-семь: перезагрузка/стоп, вверх до начала, вниз до конца веб-страницы, ридер-мод, соурс-мод). А настройки под всё это дело переместить в основные.
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Они совсем издеваются, они ешё и кнопку вызова меню с закладками и прочим убрали! Только что понадобилось, а её нет!Как вернуть эти кнопки????
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Багрепорт послал VAB-8967
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@KOT040188
да, думают они над этим, думают. На всех языках уже бедных дэвов заклевали