Я хочу напомнить, что рядом с омнибоксом есть ещё одна кнопка, которая в Вивальди легально никак не используется. Между тем, она работает, умеет к тому, что на скриншоте, ещё и переводчик запускать (только одна функция по выбору).

Длиннотап на эту кнопку вызывает меню настроек под неё. Из основных настроек это меню недоступно (в Kiwi — доступно).

Вот если бы можно было повесить на эту кнопку функцию, и на длинный тап ещё одну (или сделать ещё одно быстрое всплывающее меню кнопок на пять-семь: перезагрузка/стоп, вверх до начала, вниз до конца веб-страницы, ридер-мод, соурс-мод). А настройки под всё это дело переместить в основные.