Как залогинится на https://rutube.ru
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Как залогинится на https://rutube.ru ?
Нажимаю <Вход> , появляется окно
Пароль в Вивальди сохранен, но само не подставляет, ввожу в ручную.
И постоянно висит такое окно, где крутится на кнопке звездочка.
В других браузерах всё логинится, да и на Вивальди раньше логинилось.
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@RomanL Если этот список подключён, отключите. Если не поможет, проверьте другие (и списки, и сторонние блокировщики, если есть)
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@RomanL said in Как залогинится на https://rutube.ru:
Пароль в Вивальди сохранен, но само не подставляет
А это - да, есть проблемка. Не знаю, правда, чья конкретно тут вина.
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@sedative29rus , спасибо, Вы мне в другой теме уже про список DDGTR писали.
Помогает, но я не стал его отключать, просто занес сайт в исключения.
А на счет подставления паролей , скорее всего, это сайт виноват (Вы правы).
На других сайтах Вивальди пароли подставляет.
PS я догадываюсь какой сайт виноват - yandex.
На картинке моей картинке видно - Yandex SmartCaptcha.
(ненавижу яндекс)
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@RomanL said in Как залогинится на https://rutube.ru:
Вы мне в другой теме уже про список DDGTR писали
Я про него тут вообще регулярно пишу. Был бы поумнее, сделал бы шаблон, чтобы просто копипастить.
PS я догадываюсь какой сайт виноват - yandex.
На картинке моей картинке видно - Yandex SmartCaptcha.
Именно. Он с этим списком блокировки абсолютно не дружит.