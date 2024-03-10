Как залогинится на https://rutube.ru ?

Нажимаю <Вход> , появляется окно

Пароль в Вивальди сохранен, но само не подставляет, ввожу в ручную.

И постоянно висит такое окно, где крутится на кнопке звездочка.

В других браузерах всё логинится, да и на Вивальди раньше логинилось.