@Shpankov said in в браузере не отображается знак рубля:

Вам нужно искать причину, почему у всех работает, а у вас - нет

Л - логика.

Поэтому я и прошу помощи на форуме, может подскажут куда копать. А то что у него всё работает мне от этого ни горячо ни холодно, проще говоря это флуд.

Сам уже разобрался, без местных помощничков.