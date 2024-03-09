в браузере не отображается знак рубля
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Подскажите, почему в браузере не отображается знак рубля?
6.6.3271.48 (Stable channel) (64 бита)
Win 10 официальная
В других программах на пк знак отображается нормально
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интересненько. Почему-то индийская рупия показывается
А это на всех страницах так?
₹₺₻₼₽₾
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@andregame said in в браузере не отображается знак рубля:
Подскажите, почему в браузере не отображается знак рубля?
6.6.3271.48 (Stable channel) (64 бита)
Win 10 официальная
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@sedative29rus said in в браузере не отображается знак рубля:
А это на всех страницах так?
Во всём браузере так
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@andregame А это на чистом профиле без расширений?
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@sedative29rus said in в браузере не отображается знак рубля:
А это на чистом профиле без расширений?
Естественно
Нет
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@sedative29rus есть одна мысль
Какой шрифт отображается на страницах?
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@andregame said in в браузере не отображается знак рубля:
Какой шрифт отображается на страницах?
Это указывается в стилях сайта в большинстве, наверное, случаев. По умолчанию из этих настроек браузера они берутся, если прямо не указано в коде.
Можете через Stylus принудительно назначить для проверки.
* { font-family: 'Comic Sans MS' !important }
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@andregame said in в браузере не отображается знак рубля:
Подскажите, почему в браузере не отображается знак рубля?
У меня отображается
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@kurai said in в браузере не отображается знак рубля:
У меня отображается
Вот скажи мне, человек, гордо носящий звание МОДЕРАТОР - вот какой мне прок от твоего сообщения что у тебя всё работает?
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@andregame said in в браузере не отображается знак рубля:
@kurai said in в браузере не отображается знак рубля:
У меня отображается
Вот скажи мне, человек, гордо носящий звание МОДЕРАТОР - вот какой мне прок от твоего сообщения что у тебя всё работает?
Никакого.
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Shpankov Vivaldi Team
@andregame said in в браузере не отображается знак рубля:
Вот скажи мне, человек, гордо носящий звание МОДЕРАТОР - вот какой мне прок от твоего сообщения что у тебя всё работает?
Прок от того, что у других работает нормально в том, что вы можете понять - проблема где-то у вас локальная. Может, шрифтов каких-то не хватает в системе, или ещё что. Вам нужно искать причину, почему у всех работает, а у вас - нет.
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@Shpankov said in в браузере не отображается знак рубля:
Вам нужно искать причину, почему у всех работает, а у вас - нет
Л - логика.
Поэтому я и прошу помощи на форуме, может подскажут куда копать. А то что у него всё работает мне от этого ни горячо ни холодно, проще говоря это флуд.
Сам уже разобрался, без местных помощничков.
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@andregame said in в браузере не отображается знак рубля:
Сам уже разобрался, без местных помощничков.
Поделитесь? Или будете хамить дальше?
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цитируя классиков
@Shpankov said in в браузере не отображается знак рубля:
проблема локальная
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Shpankov Vivaldi Team
@andregame said in в браузере не отображается знак рубля:
Поэтому я и прошу помощи на форуме, может подскажут куда копать. А то что у него всё работает мне от этого ни горячо ни холодно, проще говоря это флуд.
Вот вы обратились на форум - вам сказали, что у других работает. Вы поняли, что проблема локальная, и нашли её. А если бы вам ничего не писали - вы бы так и ждали, кто вам решит эту проблему. Так что это не флуд, а помощь.
И своё решение лучше озвучивать на форуме - вдруг у кого-то такое же произойдёт. Ваш рецепт ему поможет.