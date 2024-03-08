Отключение иконки звука рядом с названием вкладки не функционирует. Пробовал сделать через vivaldi://flags/Tab audio muting UI control, выставлял эту настройку в трех положениях, ничего не меняется. В настройках самого Вивальди ничего подобного не нашел. Пытался сделать это т.к. при большом количестве вкладок, при переключении между ними, курсор мыши невольно попадает прямо на эту иконку и звук пропадает, что мне не нужно.



Подскажите кто сталкивался с таким нюансом и как решил, заранее благодарю.