@Daniil100hs said in перенос профилей с сохранением паролей на новый компьютер:

Здравствуйте, подскажите, как перенести все профили Vivaldi с сохранением настроек, паролей и вкладок на новый компьютер

В принципе вы можете попробовать скопировать папку профиля и перенести вручную на новый компьютер, но пароли и расширения могут не сохраниться - для паролей и расширений можно использовать синхронизацию. Только расширения нужно будет повторно установить.