Формат *swf
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Подскажите, чем отрыть файл *swf ?
Есть много плееров, где заявляется что они поддерживают *swf . Но на практике, если не установлен adobe , работать не будет.
Слышал что есть расширения для браузера.
Но у меня Windows 7 и свежий Вивальди на ней не работает. Версия 5.6 работает, но из магазина не ставятся расширения, говорит "Чтобы добавить этот продукт в Chrome, обновите браузер."
Может у кого то есть файл старого расширения для работы с *swf, дайте пожалуйста.
Или скажите как этот *swf открыть ?
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FoxWMulder
интересно, ни IrfanView ни K-Lite Media Player не справился с этим форматом, требуют флэш-плагин. редко сталкиваюсь чтобы они чего-нибудь не переварили. нашёл вот это например https://github.com/lightspark/lightspark, у меня он воспроизвёл SWF-файл
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@RomanL said in Формат *swf:
Подскажите, чем отрыть файл *swf ?
https://archive.org/details/flashplayerarchive
https://archive.org/download/flashplayerarchive/pub/flashplayer/installers/archive/fp_32.0.0.371_archive.zip
здесь 2 плеера (371; 465)
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@RomanL said in Формат *swf:
Слышал что есть расширения для браузера.
Но у меня Windows 7 и свежий Вивальди на ней не работает. Версия 5.6 работает, но из магазина не ставятся расширения, говорит "Чтобы добавить этот продукт в Chrome, обновите браузер."
в магазине есть расширение: https://chromewebstore.google.com/detail/dijpllakibenlejkbajahncialkbdkjc
для скачивания других расширений в запакованном виде (*.CRX) и установки в офлайне
оно же есть здесь https://www.crx4chrome.com/crx/45042 - и тоже в crx.
Скачайте, откройте vivaldi://extensions, перетащите мышкой скачанный файл (*.CRX).
После установки, можете смело ходить в "новый магазин" и качать нужные расширения (в запакованном виде),
и устанавливать их простым перетаскиванием.
upd : или так и ниже по тексту