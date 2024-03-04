Подскажите, чем отрыть файл *swf ?

Есть много плееров, где заявляется что они поддерживают *swf . Но на практике, если не установлен adobe , работать не будет.

Слышал что есть расширения для браузера.

Но у меня Windows 7 и свежий Вивальди на ней не работает. Версия 5.6 работает, но из магазина не ставятся расширения, говорит "Чтобы добавить этот продукт в Chrome, обновите браузер."

Может у кого то есть файл старого расширения для работы с *swf, дайте пожалуйста.

Или скажите как этот *swf открыть ?