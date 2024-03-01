Исчезла кнопка открытия новой вкладки браузера.
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Крайнее обновление браузера - появились проблемы: уменьшилась в размерах кнопка меню, пропала кнопка открытия новой вкладки и появились пустые отступы справа и слева от строки ввода адреса.
Переустановил с очисткой реестра и данных, включил синхронизацию - и снова это проявилось.
Подскажите, пожалуйста - в чём проблема может быть? (на некоторых дистрибутивах Линукса подобное поведение наблюдается).
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Переустановил - всё появилось, попробую включить синхронизацию выборочно без настроек.
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Присмотрелся внимательнее - пустые поля справа и слева от строки адреса уже появились.
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Настройки синхронизировал - вроде нормально, как только включил синхронизацию расширений - сбой в браузере, надо искать расширение сбойное (вроде ничего нового не ставил).
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Переустановил браузер, синхронизировал расширения - кнопка новой вкладки есть, перезапустил и включил синхронизацию всех данных - и сразу сбой, значит не расширения, а где-то "непонятно где".
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@matsuk680424 Нажми настроить панель внизу где отображаются часы и настраивай как тебе удобно можно убрать эти пробелы
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@matsuk680424 said in Исчезла кнопка открытия новой вкладки браузера.:
и появились пустые отступы справа и слева от строки ввода адреса.
Это новый "дизигн" такой. Исправить можно так.
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Пока ушёл на Chrome - только вчера настроил.
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@vivaldi202058 said in Исчезла кнопка открытия новой вкладки браузера.:
Нажми настроить панель внизу где отображаются часы и настраивай как тебе удобно можно убрать эти пробелы
Точно, спасибо, я нажал один раз отобразить эту нижнюю панель из меню, потом убрал её, и, скорее всего - после этого сбой пошёл. Как-то не знал и не интересовался подобными настройками, всё через меню делал, максимум значки дополнений перетаскивал в нужном порядке при нажатой Ctrl. Сейчас попробую настроить (это как в Firefox теперь, надо привыкнуть - пока не могу сказать, что это "плохо или хорошо", надо просто знать об этом).
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Поначалу "обрадовался", а нет - исчезла кнопка открытия новой вкладки.
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@matsuk680424 said in Исчезла кнопка открытия новой вкладки браузера.:
Поначалу "обрадовался", а нет - исчезла кнопка открытия новой вкладки.
На всех темах исчезла или только на какой-то конкретной?
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@kurai said in Исчезла кнопка открытия новой вкладки браузера.:
На всех темах исчезла или только на какой-то конкретной?
Вот как раз об этом подумал - включил светлую тему (ещё раз переустановил браузер, уже раз третий), включил синхронизацию, кроме настроек - вроде на светлой теме, после синхронизации всего (кроме бекапа настроек), и перезапуска - всё нормально пока.
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Думаю - надо настойки попробовать сохранить, включил чек-бокс "Настройки" в "Синхронизации" аккаунта и вместо сохранения - подтянулись старые, как только это произошло - кнопка "Добавить новую вкладку" в панели заголовка - исчезла. Ну четвёртый раз переустанавливать с удалением и последующей настойкой опять - мне уже лень. Может есть способ менее трудоёмкий? (попробовал папку "Акронисом" восстановить - без результата, возвращает предыдущую версию браузера уже без этой кнопки, появляется уведомление обновлении, обновляется, но кнопка не появляется всё равно).
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Уже переустановил браузер, спасибо за ответ, но это не работает - самого значка добавления новой вкладки не было.
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HellGerhard
@matsuk680424 said in Исчезла кнопка открытия новой вкладки браузера.:
Может есть способ менее трудоёмкий?
Ручками через редактирование файла Preferences
Уже давно сделал по себя, кое что продублировал и на верхние и на нижние панели