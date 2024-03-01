@vivaldi202058 said in Исчезла кнопка открытия новой вкладки браузера.:

Нажми настроить панель внизу где отображаются часы и настраивай как тебе удобно можно убрать эти пробелы

Точно, спасибо, я нажал один раз отобразить эту нижнюю панель из меню, потом убрал её, и, скорее всего - после этого сбой пошёл. Как-то не знал и не интересовался подобными настройками, всё через меню делал, максимум значки дополнений перетаскивал в нужном порядке при нажатой Ctrl. Сейчас попробую настроить (это как в Firefox теперь, надо привыкнуть - пока не могу сказать, что это "плохо или хорошо", надо просто знать об этом).