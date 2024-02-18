случайно удалил все сохраненные пароли
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здравствуйте! случайно удалил все сохраненные пароли, помогите пожалуйста как восстановить?
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случайно удалил с телефона
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sedative29rus
@misterkoala01 said in случайно удалил все сохраненные пароли:
случайно удалил с телефона
Если есть другие устройства и включена синхронизация:
Сразу отключить синхронизацию на телефоне, где удалилось.
На другом устройстве сделать бэкап (экспорт) паролей, и заново включить синхронизацию.
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@sedative29rus комп был включен, не успел
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sedative29rus
@misterkoala01 ну тогда вроде бы никак
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@misterkoala01 said in случайно удалил все сохраненные пароли:
комп был включен, не успел
Ну, тогда слово из четырёх букв, заканчивающееся на "опа"
Н-да... Не завидую я Вам. Невесёлая ситуация...
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@sedative29rus, Ну как тут не вспомнить:
@sedative29rus said in Похулиганим? (Ветка для бесед на вольные темы):
Бэкапы - это хорошо. Бэкапы - это надёжно.
@misterkoala01, А у Вас на компе, часом, бэкап нигде не завалялся?
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@RX21 к огромному сожалению нет............................
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@misterkoala01, Печально...
А со Снапшотом, случаем, не эксперементировали? Или может, есть браузер другой установленный, который на данный момент не использовали?(в этом случае, может, хоть часть паролей удастся выудить).
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Радуйся, хранить пароли в браузере - так себе затея. Переходи на Keepass, настрой локальную синхру с помощью Syncthing, и будет тебе счастье
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Так вы что, пароли в одном экземляре хранили?
Ну вы даёте!
На будущее:
- В браузере на андроиде можно экспортировать пароли в отдельный файлик (он незашифрован!).
- Можно хранить резервную копию паролей, зашифровав этот файлик в rar или 7zip. Можно использовать менеджеры BitWarden или KeePass (есть несколько вариантов под андроид, в том числе и сохраняющий БД с паролями локально, без инета).
- бумажный блокнотик - один из самых надёжных бэкапов.
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@far4 said in случайно удалил все сохраненные пароли:
Так вы что, пароли в одном экземляре хранили?
Ну вы даёте!
Мне кажется, 90 % людей так хранит. Мир розовых пони.
Топикстартер, заведите себе приложение для хранения паролей на телефон, придумайте надежный пароль и время от времени делайте резервные копии его базы. Синхронизацию в нем я бы отключил и вообще запретил бы ему Интернет.