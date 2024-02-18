@sedative29rus, Ну как тут не вспомнить:

@sedative29rus said in Похулиганим? (Ветка для бесед на вольные темы):

Бэкапы - это хорошо. Бэкапы - это надёжно.



@misterkoala01, А у Вас на компе, часом, бэкап нигде не завалялся?