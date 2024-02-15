Изменение цвета иконки в панели задач.
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Всем привет.
Использую 2 портебл экземпляра Вивальди, и хотел бы чтобы в панели задач виндовс (да и в других местах ОС) значки были разного цвета. Как можно этого достичь? Где и как можно изменить цвет или картинку?
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@mike345 said in Изменение цвета иконки в панели задач.:
Где и как можно изменить цвет или картинку?
Редактором ресурсов заменить значок.
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Заменил. Но значек exe поменялся, а значек на панели задач остался красным (((
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Ура! Победил. Нужно было еще одноименную dll пропатчить.
Избавлюсь наконец то от неудобного файрфокса..
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@mike345 said in Изменение цвета иконки в панели задач.:
аменил. Но значек exe поменялся, а значек на панели задач остался красным (((
В vivaldi.dll тоже есть значок.
Портабл чем запускается? Если X-Vivaldi.exe - и там тоже значок.
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@Capushon спасибо! Вот теперь будет гораздо удобнее работать!
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@mike345 said in Изменение цвета иконки в панели задач.:
теперь будет гораздо удобнее работать!
Для правильного портабла нужен version.dll не ниже v.1.7.1.0 (для Вивальди 6.6), иначе будут теряться пароли/куки/расширения при смене Windows.