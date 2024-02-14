Не работает меню "блокировки рекламы" уже много месяцев , баг интерфейса
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FluffyMike
При добавлении 10-15 ссылок фильтров в меню "блокировки рекламы , меню перестает отображать что-либо. Как будто блокировка отключена , так же пропадают все фильтры , но фактически она продолжает работать , но визуально баг .
Я не могу переключить режим блокировки рекламы он не работает , и отображается только как "отключён"
Это происходит много месяцев , из патча в патч , ничего не исправляется
Я пробовал на чистую устанавливать новую версию Vivaldi , после добавления 10-15 фильтров рекламы , баг возвращается , то есть проблемы в самой Vivaldi
Было:
Стало:
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sedative29rus
Тут надо определить последовательность действий, после которых это происходит на чистой установке и отправить баг-репорт, чтобы тестеры повторили.
Можно для этого параллельно установить снапшот, чтобы не удалять существующий профиль.
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Слушайте, а вы точно уверены, что листы uBO можно добавлять и они нормально обрабатываются? У меня вот что-то сомнения берут по этому поводу. У нас всё-таки другой движок.
Просто у меня (я только что пересчитал) 17 листов в разделе "блокировка рекламы" - и ничего плохого. Но списков uBO у меня нет.
И ещё: как вам удалось в том тесте заблочить чистые 100%? Дело в том, что у нас нет поддержки косметических фильтров - насколько я в курсе, конечно.
Поэтому у меня вот так:
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@far4 said in Не работает меню "блокировки рекламы" уже много месяцев , баг интерфейса:
Слушайте, а вы точно уверены, что листы uBO можно добавлять и они нормально обрабатываются? У меня вот что-то сомнения берут по этому поводу. У нас всё-таки другой движок.
Большинство работает, но не все.
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@kurai
хороший ответ, содержательный
Для чистоты эксперимента можно попробовать заменить все uBO списки на обычные.
Тем более, что uBO-движок может и дорабатываться (и списки тоже), и где и как из-за несовместимости форматов переклинит ad-движок Вивальди - мы не знаем. А proof-of-fool у Вивальди нет, и банального ad-лога с ошибками нет (так ведь?).
Я у себя проверил поведение релизной версии с вкл. нижней панелью как у человека на скринах - всё норм. работает. И до сих пор у меня не было описанных выше проблем, а человек пишет, что они - давно.
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@far4 said in Не работает меню "блокировки рекламы" уже много месяцев , баг интерфейса:
хороший ответ, содержательный
Ну, я один раз поєкспериментировал со списками uBO, посмотрел, что загрузились не все списки, а из загруженных списков импортировалось примерно 90% правил, и успокоился
Для тех сайтов, с которыми я работаю, вполне хватает и встроенных в браузер списков.
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@kurai said in Не работает меню "блокировки рекламы" уже много месяцев , баг интерфейса:
что загрузились не все списки, а из загруженных списков импортировалось примерно 90% правил, и успокоился
Так, уже интереснее, а на андроиде как эту статистику посмотреть?
И если вы смотрели исключительно на десктопе (я так предполагаю), то насколько можно быть уверенным, что движок на десктопе и андроиде одинаково работает?
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@far4 said in Не работает меню "блокировки рекламы" уже много месяцев , баг интерфейса:
И если вы смотрели исключительно на десктопе (я так предполагаю), то насколько можно быть уверенным, что движок на десктопе и андроиде одинаково работает?
Да, на десктопе проверял. Думаю, движок одинаковый.
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sedative29rus
@far4 said in Не работает меню "блокировки рекламы" уже много месяцев , баг интерфейса:
а человек пишет, что они - давно.
В принципе, могу подтвердить. В прошлом году натыкался на это, когда ковырял мобильный Вивальди. Но я им (и вообще браузерами) на телефоне не пользуюсь, так что лень было углубляться.
Если вспоминать, то да, какие-то списки тогда подключал, видимо здесь и надо копать.
К слову, на https://filterlists.com можно отфильтровать списки для Вивальди и прикинуть, какие синтаксисы он 100% поддерживает.
При этом держа в уме, что подключение даже такого
даст результат: