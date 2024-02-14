@kurai

хороший ответ, содержательный

Для чистоты эксперимента можно попробовать заменить все uBO списки на обычные.

Тем более, что uBO-движок может и дорабатываться (и списки тоже), и где и как из-за несовместимости форматов переклинит ad-движок Вивальди - мы не знаем. А proof-of-fool у Вивальди нет, и банального ad-лога с ошибками нет (так ведь?).

Я у себя проверил поведение релизной версии с вкл. нижней панелью как у человека на скринах - всё норм. работает. И до сих пор у меня не было описанных выше проблем, а человек пишет, что они - давно.