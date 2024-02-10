Страница не обновляется через заданное время.
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6.5.3206.61 (Stable channel) (64 бита) при нажатии правой на вкладку открытую - обновлять каждые хх минут, галочка не ставится, страница не обновляется через заданное время. Прошу помощи. Спасибо.
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sedative29rus
@wet2 said in Страница не обновляется через заданное время.:
галочка не ставится, страница не обновляется
Не могу подтвердить. Ставится, обновляется.
Можно попробовать тыкнуть кнопку в настройках.
Или посмотреть на эту статью https://help.vivaldi.com/ru/featured-articles-ru/troubleshooting-issues/
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Спасибо. Буду пробовать.
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Вопрос решился выключением пк с зажатою клавишею шифт.