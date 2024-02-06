Неверное отображение превью на вкладках
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Опишу проблему.
Открыта вкладка ютуба, я смотрю ролик. Затем переключаюсь на другую вкладку. Находясь на другой вкладке навожу указатель мыши на вкладку с ютубом и всплывает его правильное превью. Если же начнет проигрываться следующий по списку ролик, то превью показывает все равно старое. Когда открыто очень много вкладок и текста не видно, то становится очень неудобно искать ролики, т.к. непонятно какой из них ты только, что смотрел. У кого-то есть еще такая проблема?
Vivaldi 6.5.3206.59 (Stable channel) (64 бита)
Версия 2b37337cc1b01680ba70e18da89e697b290a2d3e
ОС Windows 11 Version 23H2 (Build 22631.3085)
JavaScript V8 12.0.267.19
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Shpankov Vivaldi Team
@Fanagor said in Неверное отображение превью на вкладках:
Опишу проблему.
Открыта вкладка ютуба, я смотрю ролик. Затем переключаюсь на другую вкладку. Находясь на другой вкладке навожу указатель мыши на вкладку с ютубом и всплывает его правильное превью. Если же начнет проигрываться следующий по списку ролик, то превью показывает все равно старое. Когда открыто очень много вкладок и текста не видно, то становится очень неудобно искать ролики, т.к. непонятно какой из них ты только, что смотрел. У кого-то есть еще такая проблема?
Vivaldi 6.5.3206.59 (Stable channel) (64 бита)
Версия 2b37337cc1b01680ba70e18da89e697b290a2d3e
ОС Windows 11 Version 23H2 (Build 22631.3085)
JavaScript V8 12.0.267.19
Это всегда так работает, пока не перезагрузите страницу. Скриншот создаётся при открытии страницы, а не постоянно с каким-то интервалом. Проблема больше всего касается Youtube, где ролики сменяют один другой без обновления страницы.
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Ну тогда это очень не очевидно и крайне неудобно. Когда ютуб подгружает новое видео, то в этом фрейме меняется содержимое, почему бы не делать новый скриншот? Ну ладно сложно автоматизировать для всех сайтов, но ютуб то не все сайты, а один из самых популярных видеохостингов, разработчики могли бы и в ручную правило добавить...
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@Fanagor said in Неверное отображение превью на вкладках:
в этом фрейме меняется содержимое, почему бы не делать новый скриншот?
Фрейм обновился, а страница нет.
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@Shpankov это не проблема Youtuba, это очевидная проблема (или недоработка) браузера Vivaldi ибо Яндекс Браузер и Хром отрабатывают адекватно и показывают нормальное превью, при условии, что видео обновилось, когда я находился на этой вкладке. Vivaldi же не обновляет превью ни в том случае, когда видео переключилось в фоне само, ни в том случае, когда я переключил вручную.