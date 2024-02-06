Опишу проблему.

Открыта вкладка ютуба, я смотрю ролик. Затем переключаюсь на другую вкладку. Находясь на другой вкладке навожу указатель мыши на вкладку с ютубом и всплывает его правильное превью. Если же начнет проигрываться следующий по списку ролик, то превью показывает все равно старое. Когда открыто очень много вкладок и текста не видно, то становится очень неудобно искать ролики, т.к. непонятно какой из них ты только, что смотрел. У кого-то есть еще такая проблема?

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