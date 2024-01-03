При выполнении скриншота в Vivaldi справа появляется белая полоса в браузере и на скриншоте
-
При выполнении скриншота в Vivaldi справа появляется белая полоса и в браузере, и на скриншоте.
После обновления страницы в браузере полоса исчезает.
Vivaldi Browser 6.4.3171.134
Android 7.1.1;NX531J Build/NMF26F
-
От выбора темы браузера и режимов светлого/темного/как в системе проблема не зависит.
-
@AUUA
белая полоса появляется потому что включен режим поиска, это указатель положения очередного найденного фрагмента текста на странице.
А как вы скриншот-то делаете? Средствами браузера из бокового меню? Или средствами прошивки, т.е. снимок всего экрана - как на вашем примере?
Я только проверил на последнем снэпе: и короткий и длинный скриншот средствами браузера делаются штатно, никаких проблем, режим поиска не активируется при этом.
Скриншот средствами прошивки у меня тоже не глючит.
Проверил только что и последний релиз, т.е. вашу версию, там аналогично, всё работает нормально.
У вас нет никаких "улучшайзеров" на прошивке, которые помогают делать скриншоты и могут триггерить хот-кеи браузера? - вызов режима поиска на странице это Ctrl-F и F3, например. (На андроиде хот-кеи тоже работают).
-
Скриншот делался средствами телефона, не браузера. Никакого софта для этого не установлено.
В настройках "Супер скриншот" только два параметра, см.скриншот))
Как посмотреть хоткеи на телефоне?
Вы предполагаете, что при выполнении скриншота по хоткею запускается режим поиска?
Поясните, пожалуйста, почему в режиме поиска должна появляться белая полоса.
-
Shpankov Vivaldi Team
У меня подобная полоса появляется при нажатии функциональной кнопки на торце телефона.
-
@Shpankov said in При выполнении скриншота в Vivaldi справа появляется белая полоса в браузере и на скриншоте:
У меня подобная полоса появляется при нажатии функциональной кнопки на торце телефона.
Тоже хоткей может быть привязан к этой кнопке?
Как-то можно их посмотреть и поменять или отключить?
-
@AUUA
хот-кеи есть у браузера - по аналогии с Chromium-based браузерами для десктопа. На андроиде их, конечно, меньше, но тоже хватает. Если ваша наэкранная клавиатура имеет кнопки Ctrl, Alt, F1-F12 - то вы можете пользоваться.
А почему в данном случае триггерит браузер...
@Shpankov А как вы думаете, это уже баг или ещё нет? В вашем случае и вот в этом?
@AUUA обычно в прошивке есть несколько способов сделать скриншот. Из шторки, с помощью физических кнопок, с помощью жеста, с помощью хот-кея, зашитого в конкретную прошу, с помощью наэкранной кнопки-ассистента, с помощью посторонних программ. Я не знаю особенностей вашей прошивки. Но попробуйте делать скриншоты разными, известными вам способами. Интересно, все ли они будут вызывать этот глюк?
-
@AUUA said in При выполнении скриншота в Vivaldi справа появляется белая полоса в браузере и на скриншоте:
Поясните, пожалуйста, почему в режиме поиска должна появляться белая полоса.
Для удобства. При поиске она показывает условную схему страницы и выделяет все найденные совпадения со строкой поиска, и показывает другим цветом текущий результат, тот, что на экране.
-
Вариантов сделать скриншот силами телефона нашлось только два:
- Удерживая кнопку отпечатка
- Жестом (провести тремя пальцами вверх) - был выключен.
1-й способ дает полосу (включает поиск на странице и тут же делает скриншот с полосой), 2-й делает нормальный скриншот (правда получилось с третьего раза или с непривычки, или из-за того, что руки холодные).
Скриншот браузером получается нормальный (сохраняется в галерею).
Можно в Vivaldi вывести кнопку снимка страницы на панель браузера, чтобы не заходить в меню, в котором функция ближе к концу списка?
-
Все-таки как узнать хоткеи на телефоне с Андроид?
И, если есть возможность, отключить или изменить?
-
@AUUA
Можно зайти в Настройки -> Настройки меню -> Ручное размещение
и вывести в самый верх бокового меню, там пять позиций.
У меня на Мяу есть ещё вариант скриншота экрана по одновременному нажатию кнопок "Вкл" + "Громкость минус", после этого скрин можно отредактировать, удалить или автосохранить как есть.
У вас нет на проше такого варианта?
Жест "три пальца" на Мяу тоже есть - но это не самый удобный жест для браузера, можно случайно сместить страницу.
-
@far4 said in При выполнении скриншота в Vivaldi справа появляется белая полоса в браузере и на скриншоте:
У меня на Мяу есть ещё вариант скриншота экрана по одновременному нажатию кнопок "Вкл" + "Громкость минус", после этого скрин можно отредактировать, удалить или автосохранить как есть.
У вас нет на проше такого варианта?
Да, сработало!
Работают оба способа "Вкл" + "Громкость минус" и "Вкл" + "Громкость плюс", хотя не Мяу.
@far4 said in При выполнении скриншота в Vivaldi справа появляется белая полоса в браузере и на скриншоте:
Жест "три пальца" на Мяу тоже есть - но это не самый удобный жест для браузера, можно случайно сместить страницу.
Да, не хочется водить по "живой" странице браузера, хотя после тренировки стало получаться более-менее.
Попробую сейчас покопаться в настройках браузера по вашей рекомендации.
-
@AUUA said in При выполнении скриншота в Vivaldi справа появляется белая полоса в браузере и на скриншоте:
Все-таки как узнать хоткеи на телефоне с Андроид?
Это от особенностей прошивки зависит. У меня, например, нет возможности юзать дактилодатчик, чтобы делать скриншот, у вас - есть.
Если интересно, идите на форумы 4pda-to, ищите тему с вашим устройством и - читайте, задавайте вопросы, вникайте.
Речь не о хоткеях на смарте с андроидом вообще - это я неправильно выразился. Речь о том, что всунули разработчики конкретного фирменного устройства в свой аппарат, чтобы, так сказать, облегчить пользователю жизнь! И почему так получается, что скриншот с помощью дактилодатчика триггерит браузер переходить в режим поиска! Который обычно включается через боковое меню, но для любителей некоторых наэкранных клавиатур он ещё доступен по сочетанию клавиш типа Ctrl-F. Вот в каком смысле хоткей! Получается браузер воспринимает команду "длинный тап по дактилодатчику" как аналог Ctrl-F, срабатывает на это - как побочный эффект... а это как раз не нормально. Можно ли это изменить/исправить - как раз и нужно спрашивать на 4pda в теме устройства, потому что это не часто встречающаяся фишка.
-
@AUUA
а в общем и целом, есть, например, вот такая тема на форуме XDA и список рекомендованных хоткеев для андроида
——
а вот тут хоткеи, рекомендованные для chromium-based браузера на андроиде, в том числе и Вивальди
К вашему случаю эту напрямую не относится, но почитать полезно!
-
@far4
Понятно. Все прояснилось.
Используемая на моем телефоне клавиатура не имеет функциональных клавиш, протестировать сочетание Ctrl-F не смогу.
В браузере теперь кнопка снимка экрана в верхних 5-и кнопках меню, что очень хорошо. Там свои особенности: сохраняется чисто область страницы, падает в Галерею, и там уже с ней можно заниматься.
Пусть будут оба способа.
Большое вам спасибо! Очень помогли.
К вашему случаю эту напрямую не относится, но почитать полезно!
Обязательно почитаю.
Благодарю вас.
Можно считать, что тема закрыта.