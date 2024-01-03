@AUUA

белая полоса появляется потому что включен режим поиска, это указатель положения очередного найденного фрагмента текста на странице.

А как вы скриншот-то делаете? Средствами браузера из бокового меню? Или средствами прошивки, т.е. снимок всего экрана - как на вашем примере?

Я только проверил на последнем снэпе: и короткий и длинный скриншот средствами браузера делаются штатно, никаких проблем, режим поиска не активируется при этом.

Скриншот средствами прошивки у меня тоже не глючит.

Проверил только что и последний релиз, т.е. вашу версию, там аналогично, всё работает нормально.

У вас нет никаких "улучшайзеров" на прошивке, которые помогают делать скриншоты и могут триггерить хот-кеи браузера? - вызов режима поиска на странице это Ctrl-F и F3, например. (На андроиде хот-кеи тоже работают).