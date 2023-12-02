Лагает браузер даже в настройка
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Vivaldi только что установил, без аддон, есть fps drop youtube, также плавные прокрутки лагает.
Firefox и его форкы (librefox\waterfox) также Google chrome работает шустро
Использую последные Windows 11 и мышка Mx Master 3s
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@razinski, установил сто лет назад. Ничего не лагает.
Попробуйте включить/выключить в настройках Аппаратное ускорение.
И что там у вас про YouTube? Расширение? Попробуйте отключить
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@Nikolay68 said in Лагает браузер даже в настройка:
Попробуйте включить/выключить в настройках Аппаратное ускорение.
отключил этот не помогло
@Nikolay68 said in Лагает браузер даже в настройка:
И что там у вас про YouTube? Расширение? Попробуйте отключить
никакой
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Попробуйте отключить блокировку рекламы для сайта Youtube. Мне где-то попадалась информация, что Youtube замедляет работу сайта, если включена блокировка рекламы. Попробуйте отключить расширения для блокировки рекламы, если такие устновлены, и встроенный блокировщик (кнопка в виде щита в начале адресной строки).
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@kurai said in Лагает браузер даже в настройка:
Попробуйте отключить блокировку рекламы для сайта Youtube. Мне где-то попадалась информация, что Youtube замедляет работу сайта, если включена блокировка рекламы. Попробуйте отключить расширения для блокировки рекламы, если такие устновлены, и встроенный блокировщик (кнопка в виде щита в начале адресной строки).
Не помогло, очень хотел перейти с файрфокс на вивалди но лаги мешает, можете помогать через Anydesk?