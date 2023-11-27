экспресс панель + яндекс
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Обновился сейчас на 6.4.3160.44 и на спиддиале вылезла строка поиска яндекс (будь он неладен)
на 3 раза прошел все настройки ... не могу найти как эту заразу убрать.
строка вклинилась сверху, отъела кусок страници и все подогнанные "плашки" съехали
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@Forvad said in экспресс панель + яндекс:
на спиддиале вылезла строка поиска
... не могу найти как эту заразу убрать.
Настройки > поиск > параметры поиска > поле поиска на Экспресс-панели (отключить/снять галочку).
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а ее там не было поставил, перегрузил, снял, перегрузил. ничего не меняется
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@Forvad, said in экспресс панель + яндекс:
на спиддиале вылезла строка поиска
Вылезла на самой Экспресс-панели, или возле адресной строки?
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@RX21 said in экспресс панель + яндекс:
@Forvad, said in экспресс панель + яндекс:
на спиддиале вылезла строка поиска
Вылезла на самой Экспресс-панели, или возле адресной строки?
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@Forvad said in экспресс панель + яндекс:
а ее там не было поставил, перегрузил, снял, перегрузил. ничего не меняется
Похоже это баг...
Upd: Хотя нет, судя по Вашему скриншоту:
@Forvad, said in экспресс панель + яндекс:
у Вас установлено какое-то расширение, и оно управляет настройками и внешним видом Экспресс-панели.
Отключите расширения, и проверьте настройки Экспресс-панели заново.
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@RX21 said in экспресс панель + яндекс:
у Вас установлено какое-то расширение
FVD Speed Dial
и если в нем тыкнуть такую галку, то рядом появляется еще один поиск ;0) снимаешь - исчезает
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@Forvad said in экспресс панель + яндекс:
и если в нем тыкнуть такую галку
Какую? У вас проблемы с расширением?
Судя по отзывам, вы не одиноки, и браузер ни при чём
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спасибо. надо же как совпало ...
я на него сразу подумал, но галку потыкал - поиск появляется и исчезает. да и появилось это акурат после обновления браузера.
спасибо еще раз ;0)
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мож кому пригодится. исправленный вариант. строка поиска, отключается
https://github.com/Shark-vil/speed-dial-fvd-no-ads-patch