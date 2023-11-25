Вкладки цвета интерфейса.
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Мне одному не нравится, что цвет вкладок совпадает с цветом интерфейса? Кто и зачем так сделал? Если цвет значка совпадает с цветом вкладки, вообще не видно, что там... Исправьте это недоразумение!
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@ha2002, А не могли бы Вы, более подробно и конкретно, сформулировать суть Вашей претензии? Не совсем понятно, что именно Вас не устраивает, и как это надо исправить(интересует Ваше предложение, если оно есть).
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Хорошо, меня кажется не удобным, что вкладки не выделяются в интерфейсе браузера, в частности как на скриншоте, значок вкладки синий, сама вкладка синяя, общий интерфейс браузера синий.
- На мой взгляд нужно или усилить цветовое различие вкладок и основного интерфейса, или добавить такую возможность в настройках свойств вкладок, возможно это может выглядеть как эффект прозрачности, по аналогии с виндовс.
- При примерном совпадении цвета значка и цвета вкладки, цвет значка заменять на следующий из основных цветов.
- Ценю возможность выбора своего цвета в настройках подсветки, но его лучше дополнить семью основными цветами, при нажатии на которые, в поле ввода возникал его код, который можно редактировать, а не пустое поле, тогда будет понятно в какую сторону двигаться.