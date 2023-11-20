"Сообщение о неполадках" появляется при обращении к НОВОМУ магазину по НОВОМУ адресу: https://chromewebstore.google.com

По старому адресу, старого магазина https://chrome.google.com/ пока все грузится.

Что бы попасть в старый магазин, нужно запретить переадресацию (замочек в адресной строке) для сайта https://chrome.google.com/webstore/category/extensions

Основные признаки расширения, в двух магазинах одинаковые(размер, версия, дата обновления).

Google тебя UserName и это называется умышленное введение в заблуждение #

Windows7 Vivaldi5.6.2867.62