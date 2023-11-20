Не установить расширения из магазина хрома
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Не знаю когда началось, но где-то вчера заметил, что на странице появилась надпись "Продукт недоступен. Воспользуйтесь руководством по устранению неполадок." и с этим ничего не сделать.
Живу в России, использую виндовс 8.1 и версию браузера V8 10.8.168.25
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Видимо, расширение удаленно из магазина Хрома.
Кстати, на Windows 8.1 последняя версия браузера 5.6
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@kurai said in Не установить расширения из магазина хрома:
Видимо, расширение удаленно из магазина Хрома.
Нет. Только что проверял на Win10. Нашёл в магазине Хрома, устанавливается и работает отлично.
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@kurai said in Не установить расширения из магазина хрома:
Видимо, расширение удаленно из магазина Хрома.
нет, такое появляется у всего(
@kurai said in Не установить расширения из магазина хрома:
Кстати, на Windows 8.1 последняя версия браузера 5.6
а, ой, я скопипастил не версию браузера, а жаваскрипта : D извиняюсь
у меня 5.6.2867.62
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sedative29rus
@NotAnon2023 Ну видать Гугл прикрыл установку расширений из своего магазина на устаревшие браузеры.
Вручную качать и ставить вроде пока ещё можно. Например, отсюда: https://www.crx4chrome.com
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@sedative29rus said in Не установить расширения из магазина хрома:
@NotAnon2023 Ну видать Гугл прикрыл установку расширений из своего магазина на устаревшие браузеры.
Вручную качать и ставить вроде пока ещё можно. Например, отсюда: https://www.crx4chrome.com
Тоже так кажется(
За ссылку спасибо
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@sedative29rus said in Не установить расширения из магазина хрома:
Например, отсюда: https://www.crx4chrome.com
@sedative29rus, А насколько он надёжен/безопасен?
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sedative29rus
@RX21 Настолько, насколько нужно, чтобы считалось уместным давать на него ссылки его на этом форуме
Даже в гайдах по расширениям. https://forum.vivaldi.net/topic/81939/guide-export-import-extensions-crx
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"Сообщение о неполадках" появляется при обращении к НОВОМУ магазину по НОВОМУ адресу: https://chromewebstore.google.com
По старому адресу, старого магазина https://chrome.google.com/ пока все грузится.
Что бы попасть в старый магазин, нужно запретить переадресацию (замочек в адресной строке) для сайта https://chrome.google.com/webstore/category/extensions
Основные признаки расширения, в двух магазинах одинаковые(размер, версия, дата обновления).
Google тебя UserName и это называется умышленное введение в заблуждение #
Windows7 Vivaldi5.6.2867.62
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FoxWMulder
@opera5 said in Не установить расширения из магазина хрома:
Google тебя UserName и это называется умышленное введение в заблуждение #
такая популярная сейчас техника принудительного обновления