Браузер обновляется даже при запрете обновления. Как запретить
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yyoohae080
выбрал версию для установки 6.2.3105.48
но даже при первом запуске он обновляется как минимум до версии 6.4.3160.42
я отключил автообновление в настройках. черт я даже кабель интернета в роутере отключил. что бы браузер не обновился.
но браузер упорно обновляется до версии выше чем нужно мне.
я не понимаю как это происходит. почему ?
у меня все хорошо работает на 6.2.3105.48 с версиями выше - есть проблемы.
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@yyoohae080 said in Браузер обновляется даже при запрете обновления. Как запретить:
я не понимаю как это происходит. почему ?
Видимо, браузер уже скачал обновления до отключения интернета
- Удалите браузер.
- Скачайте нужную вам версию.
- Отключите интернет.
- При установке браузера (кнопка Расширенные настройки) отключите обновление браузера.
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Полез смотреть настройки у себя.
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Может кто-нибудь объяснить, зачем нужна вот эта кнопка Показать/скрыть настройки обновления? Я понимаю, была бы там куча настроек. Но там ОДНА! галка! Не двадцать, не десять, а всего одна. Зачем она?
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yyoohae080
Буду дома чуть позже, попробую еще раз
@Nikolay68 said in Браузер обновляется даже при запрете обновления. Как запретить:
Показать/скрыть настройки обновления?
+++ То же не вижу логики.
Сделали бы как в виндовс уж тогда бы
- Уведомлять о версии
- Автоматом устанавливать
Порой возникают проблемы, на версиях из ниоткуда, а ты даже и не заметил, что браузер сам обновился
Так же не вижу логики, после чистой установки панель закладок выключена.
Серьезно? ей кто-то не пользуется? Почему нельзя сделать по умолчанию включеной, это первое что я делаю. при установке браузеров. Ну это так - предложение. может кто услышит
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@yyoohae080 said in Браузер обновляется даже при запрете обновления. Как запретить:
панель закладок выключена.
Серьезно? ей кто-то не пользуется?
Я. Потому что в строке заголовка включено обычное меню, где есть большая кнопка Закладки. Ткнул и получил выпадающий список закладок во весь экран. А если этого недостаточно есть боковая панель с закладками. Мне не нужна панель закладок.
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@Nikolay68 said in Браузер обновляется даже при запрете обновления. Как запретить:
зачем нужна вот эта кнопка Показать/скрыть настройки обновления?
Дополнительный труднопреодолимый редут в защите от домохозяйки, которая зашла в настройки. Чтобы не выключила обновление.
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@sedative29rus said in Браузер обновляется даже при запрете обновления. Как запретить:
@Nikolay68 said in Браузер обновляется даже при запрете обновления. Как запретить:
зачем нужна вот эта кнопка Показать/скрыть настройки обновления?
Дополнительный труднопреодолимый редут в защите от домохозяйки, которая зашла в настройки. Чтобы не выключила обновление.
Понятия домохозяйка и настройки несовместимы.
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@Nikolay68 Ну кто-то же в дзене читает такие статьи почти 7к просмотров.
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FoxWMulder
@sedative29rus said in Браузер обновляется даже при запрете обновления. Как запретить:
Дополнительный труднопреодолимый редут в защите от домохозяйки, которая зашла в настройки. Чтобы не выключила обновление.
так говорите как будто там команда форматирования диска
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@FoxWMulder да я ж так... не всерьёз
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@yyoohae080 said in Браузер обновляется даже при запрете обновления. Как запретить:
после чистой установки панель закладок выключена.
Серьезно? ей кто-то не пользуется?
я не пользуюсь) а зачем? зачем на них смотреть постоянно
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@yyoohae080 said in Браузер обновляется даже при запрете обновления. Как запретить:
я отключил автообновление в настройках. черт
При включенном интернете, во время установки старой версии посмотрите в Системную папку %TEMP% .
я даже кабель интернета в роутере отключил. что бы браузер не обновился.
но браузер упорно обновляется до версии выше чем нужно мне.
я не понимаю как это происходит. почему ?
в системной папке %TEMP% уже лежат обновы - архивы,
размер и расширения (*.cab *.zip *.7z) зависят от "старости" устанавливаемой версии.
в реестре появляется запись об обновлении из этих архивов.
Действия: https://forum.vivaldi.net/post/709995
тока @kurai там перепутал местами пункты 1 и 2
и 0 пунктом - очистить темп от архивов (в идеале, вообще полностью)
после установки:
картинка https://forum.vivaldi.net/post/654516
про маркеры "sys.viv" и "stp.viv"
топик https://forum.vivaldi.net/topic/65679
видео
@coleslaw said in Настройки обновления:
смотрим видео: длин-н-н-нное или короткое
по фэншую:
Распаковать инсталлятор в любую папку, рядом с экзешником положить маркер "stp.viv"
удалить, либо переименовать (предпочтительно) файлы что на картинке
проверить планировщик и удалить (если остались) записи вивальди
перед запуском проверить ключи реестра, если присутствуют то удалить ручками или рег-файлом.
Windows Registry Editor Version 5.00 [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Vivaldi] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Vivaldi]