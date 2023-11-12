выбрал версию для установки 6.2.3105.48

но даже при первом запуске он обновляется как минимум до версии 6.4.3160.42

я отключил автообновление в настройках. черт я даже кабель интернета в роутере отключил. что бы браузер не обновился.

но браузер упорно обновляется до версии выше чем нужно мне.

я не понимаю как это происходит. почему ?

у меня все хорошо работает на 6.2.3105.48 с версиями выше - есть проблемы.