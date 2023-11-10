Поверх всех окон
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Привет. Подскажите, есть какая то возможность без установочных программ, возможно расширениями делать определенные страницы или точнее окна браузера поверх всех окон?
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sedative29rus
@SoluSoull said in Поверх всех окон:
без установочных программ
По-моему, не получится. В линуксах (основных DE) это есть из коробки, а в винде надо устанавливать отдельно.
Нужная штука есть в составе микрософтовских PowerToys. Получается, что вроде как установить что-то нужно, но это хотя бы не вясянский софт, а практически родной для ОС.
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У меня вот эти:
DeskPins
WinPins