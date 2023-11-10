@SoluSoull said in Поверх всех окон:

без установочных программ

По-моему, не получится. В линуксах (основных DE) это есть из коробки, а в винде надо устанавливать отдельно.

Нужная штука есть в составе микрософтовских PowerToys. Получается, что вроде как установить что-то нужно, но это хотя бы не вясянский софт, а практически родной для ОС.