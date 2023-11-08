@rze said in Как отключить уведомление "Этот сайт был обновлен в фоновом режиме".:

@kurai отключил, часок потестил, уведомлений проблемных не было. Но и уведомлений о письмах тоже. Включил обратно, где-то через час после включения опять появилось



Видимо, на уровне кода нет различия между уведомлением об обновлении сайта и уведомлением о новом входящем письме. Для браузера это просто уведомление с неким содержимым, которое и отображается в теле уведомления.

В качестве решения попробуйте поискать расширение, которое показывает уведомления о новой входящей почте, а уведомления от сайта отключите.