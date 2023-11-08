Как отключить уведомление "Этот сайт был обновлен в фоновом режиме".
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Приветствую!
В браузере открыта вкладка с яндекс почтой. Включены пуш уведомления. Браузер зачастую свернут, работаю в других приложениях, периодически возникает уведомление "Этот сайт был обновлен в фоновом режиме". Такое уже длится на протяжении долгого времени, на разных версиях Vivaldi, на некоторых версиях проблема отсутствовала. Потом очередное обновление браузера, и уведомление вновь появлялось)
Подскажите, как можно отключить данное уведомление?
На данный момент установлено
Vivaldi 6.4.3160.41 (Stable channel) (64 бита)
win11 22h2
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@rze said in Как отключить уведомление "Этот сайт был обновлен в фоновом режиме".:
Включены пуш уведомления.
А если их отключить?
На вашем скриншоте есть три точки рядом с крестиком. Что там в выпадающем меню?
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@kurai
При нажатии настройки уведомлений Vivaldi попадаю сюда -
При нажатии на Перейти к параметрам уведомлений попадаю сюда -
Пушы не отключал т.к. нужны, при входящем письме вылезает уведомление. Для теста могу отключить временно. Но вероятно проблема исчезнет)
Если нужно отключить для теста, то где? В настройках браузера (заблокировать) или в настройках почты, но оставить разрешенным получения их?
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@rze said in Как отключить уведомление "Этот сайт был обновлен в фоновом режиме".:
Если нужно отключить для теста, то где?
Замочек в начале адресной строки --> Настройки сайта
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@kurai отключил, часок потестил, уведомлений проблемных не было. Но и уведомлений о письмах тоже. Включил обратно, где-то через час после включения опять появилось
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@rze said in Как отключить уведомление "Этот сайт был обновлен в фоновом режиме".:
@kurai отключил, часок потестил, уведомлений проблемных не было. Но и уведомлений о письмах тоже. Включил обратно, где-то через час после включения опять появилось
Видимо, на уровне кода нет различия между уведомлением об обновлении сайта и уведомлением о новом входящем письме. Для браузера это просто уведомление с неким содержимым, которое и отображается в теле уведомления.
В качестве решения попробуйте поискать расширение, которое показывает уведомления о новой входящей почте, а уведомления от сайта отключите.
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@kurai Спасибо. Похоже да, придется искать выход через установку расширения, то же "Элементы Яндекса: Почта" что использовал когда то в хроме. Либо терпеть до следующего обновления браузера.
Это то собственно и удивляет, что на некоторых версиях это уведомление отсутствовало.
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@rze said in Как отключить уведомление "Этот сайт был обновлен в фоновом режиме".:
как можно отключить данное уведомление?
На почту/rss и загрузки не влияет.
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@Capushon said in Как отключить уведомление "Этот сайт был обновлен в фоновом режиме".:
@rze said in Как отключить уведомление "Этот сайт был обновлен в фоновом режиме".:
как можно отключить данное уведомление?
На почту/rss и загрузки не влияет.
Тут проблема в том, что от сайта не нужно одно конкретное уведомление — об обновлении в фоновом режиме, — а остальные нужны.
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@kurai said in Как отключить уведомление "Этот сайт был обновлен в фоновом режиме".:
от сайта не нужно одно конкретное уведомление — об обновлении в фоновом режиме, — а остальные нужны.
А какие ещё у сайта могут быть уведомления? Никогда их не использовал.
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@Capushon said in Как отключить уведомление "Этот сайт был обновлен в фоновом режиме".:
@kurai said in Как отключить уведомление "Этот сайт был обновлен в фоновом режиме".:
от сайта не нужно одно конкретное уведомление — об обновлении в фоновом режиме, — а остальные нужны.
А какие ещё у сайта могут быть уведомления? Никогда их не использовал.
Если это социальная сеть, то уведомление о комментарии, новой записи, реакции и пр. Если это почтовый сервис, то о новом входящем письме. Ну и ко всем этим уведомлениям добавляется уведомление об обновлении в фоновом режиме.
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@kurai said in Как отключить уведомление "Этот сайт был обновлен в фоновом режиме".:
Если это социальная сеть, то уведомление о комментарии, новой записи, реакции и пр. Если это почтовый сервис, то о новом входящем письме. Ну и ко всем этим уведомлениям добавляется уведомление об обновлении в фоновом режиме.
Imho, идея с кучей полуоткрытых соединений (Half-open) изначально не очень хорошая.
В Windows 10 их всего 20 (в серверной версии - 255), это означает что одновременно соединений с интернет (браузеры с кучей страниц/торренты/телеграм/вайбер/и т.п.) будут стоять и ждать пока освободится одно из 20-ти доступных "ниток".
Уведомления - это очень плохая идея, лучше всего совсем удалить с глаз долой задачу notification_helper.exe и использовать ресурс более рационально.
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То же самое началось недавно с YouTube. Этот сайт был обновлен. Выключение уведомлений от YouTube, понятно, не вариант.