YouTube и Блокировщики рекламы
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Блокировщики рекламы нарушают Условия использования YouTube.
Как обходить?
Тут есть решения но не получилось сделать:
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https://forum.vivaldi.net/topic/89793/youtube-not-working-with-ads-blokers/39
https://www.iguides.ru/main/os/youtube_perestal_rabotat_v_brauzerakh_s_blokirovshchikami_reklamy/
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@sedative29rus said in YouTube и Блокировщики рекламы:
https://github.com/FreeTubeApp/FreeTube
https://invidious.io
Эти решения позволяют использовать аккаунт Ютуба?
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@kurai said in YouTube и Блокировщики рекламы:
@sedative29rus said in YouTube и Блокировщики рекламы:
https://github.com/FreeTubeApp/FreeTube
https://invidious.io
Эти решения позволяют использовать аккаунт Ютуба?
Нет. Собственно, они и сделаны именно для того, чтобы Гугл не знал, чем вы интересуетесь на ютубе.
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Shpankov Vivaldi Team
Я смотрю и слушаю Youtube в боковой панели. Там всё работает. Ещё можно подписываться на каналы и смотреть видео через RSS - тоже без рекламы.
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@Shpankov said in YouTube и Блокировщики рекламы:
Я смотрю и слушаю Youtube в боковой панели. Там всё работает. Ещё можно подписываться на каналы и смотреть видео через RSS - тоже без рекламы.
Тут как-то выборочно проявляется проблема.
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По "непонятним" причинам vivaldi тоже отключает расширении Блокировщики рекламы на Youtube как "вредоносние".
как включить обратно?
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@Zakro said in YouTube и Блокировщики рекламы:
"непонятним"
Оно было удалено из магазина расширений Chrome за то, что показывало свою рекламу на некоторых сайтах.