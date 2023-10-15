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Не отображаются картинки
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Проблемма появилась на линуксе, перестали отображаться картинки, почистил кэш, вроде появились, но через пару минут кликанья по сайтам опять пропали.
Паралельно на компе установлен виндовс.
Перешел в виндовс и там обнаружилась таже проблемма. иногда вроде есть картинки, иногда нет. Скрин ниже...
Оба браузера вивальди синхронизированны одним аккаунтом.
Это проблемма настроек браузера или же это баг?
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sedative29rus
@ddg71 Я такого у себя не замечал.
Вообще, картинки, которых у вас на скрине нет, должны лежать по адресу https://encrypted-tbn0.gstatic.com/ и что-то у вас препятствует соединению с ним. Можно консоль по F12 открыть и глянуть на ошибки.
И на чистом профиле поэкспериментировать (удобно запустить в линуксовом терминале с параметром
--user-data-dir=/tmp/test)
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@sedative29rus
Спасибо, дело в аккаунте, с чистым профилем всё отлично, но стоит залогиниться, сразу появляется проблема.
Никаких плагинов в браузере не ставил. Рекламорезку отключал, тоже не помогло.
На андроиде кстати тоже вивальди, там эта проблемма не наблюдается
F12 выдает кучу ошибок, см ниже
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Опа, поковырялся в настройках браузера(Веб-страницы / Загружать картинки), переставил галочку(точку) "Из кэша" на "Всегда" и картинки появились...