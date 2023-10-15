Проблемма появилась на линуксе, перестали отображаться картинки, почистил кэш, вроде появились, но через пару минут кликанья по сайтам опять пропали.

Паралельно на компе установлен виндовс.

Перешел в виндовс и там обнаружилась таже проблемма. иногда вроде есть картинки, иногда нет. Скрин ниже...

Оба браузера вивальди синхронизированны одним аккаунтом.

Это проблемма настроек браузера или же это баг?