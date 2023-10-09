Есть парочка хотелок насчёт мобильной версии браузера.

Вот смотрите: если я захожу в менеджер паролей и хочу посмотреть какой-то пароль, меня заставят приложить палец (или ввести пароль от телефона). Во-первых, тут сразу встаёт вопрос, шифруются ли данные пользователя на устройстве? На сервере точно шифруются, но это немного другое.

Во-вторых, лично мне хотелось бы, чтобы подтверждение запрашивали ещё и при попытке использовать пароль на каком-то сайте. Это бы защитило пользователя вообще со всех сторон. Докиньте проверку на утечки (щас так модно), и будет вообще топ.

Ну и в-третьих, Яндекс при попытке сохранить пароль предложит использовать их же автозаполнение. Возможно, так умеет и Firefox (Opera вот не умеет, я проверил). Лично мне это не особо нужно, но так мы заходим на территорию менеджеров паролей, а как раз с ними пользователи заморачиваться не особо хотят.

Ну и так я смогу перетащить в Vivaldi ещё трех-четырех человек. А то пока Brave в связке с Bitwarden в конкретно их случае кажется более подходящей альтернативой.