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Как работает синхронизация при удалении паролей?
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Вскочил вопрос. С диска по производственной необходимости был сделан образ. Образ остался на чужом съемном диске. Если хозяин диска развернет образ и сбросит пользовательский пароль Windows, то пароли, сохраненные в браузере станут ему доступны. Если удалить пароли из своей учётки браузера, удалятся ли они при выходе в сеть c машины с данным образом?
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Shpankov Vivaldi Team
@Nikolay68 said in Как работает синхронизация при удалении паролей?:
Если удалить пароли из своей учётки браузера, удалятся ли они при выходе в сеть c машины с данным образом?
Если вы сделаете сброс данных синхронизации на сервере, все данные удалятся и из других браузеров, подключенных к синхронизации. Если другие браузеры не будут подключены к синхронизации - в них всё останется.
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@Shpankov said in Как работает синхронизация при удалении паролей?:
@Nikolay68 said in Как работает синхронизация при удалении паролей?:
Если удалить пароли из своей учётки браузера, удалятся ли они при выходе в сеть c машины с данным образом?
Если вы сделаете сброс данных синхронизации на сервере, все данные удалятся и из других браузеров, подключенных к синхронизации. Если другие браузеры не будут подключены к синхронизации - в них всё останется.
То есть, удаление отдельных паролей в браузере не приведет к их удалению на остальных подключенных машинах? Только сброс данных на сервере?
-
Shpankov Vivaldi Team
@Nikolay68 said in Как работает синхронизация при удалении паролей?:
То есть, удаление отдельных паролей в браузере не приведет к их удалению на остальных подключенных машинах?
Если другие браузеры подключены к синхронизации, то удаление пароля на одном компьютере приведёт к удалению на другом устройстве. Так работает синхронизация.
Но здесь надо ещё смотреть на Cookies. Если на другом устройстве уже был осуществлён вход и теперь благодаря Cookies сразу идёт вход на страницу, то, возможно, удаление пароля не поможет. Но это надо проверять - если кто-то готов потестировать.
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@Shpankov said in Как работает синхронизация при удалении паролей?:
@Nikolay68 said in Как работает синхронизация при удалении паролей?:
То есть, удаление отдельных паролей в браузере не приведет к их удалению на остальных подключенных машинах?
Если другие браузеры подключены к синхронизации, то удаление пароля на одном компьютере приведёт к удалению на другом устройстве. Так работает синхронизация.
Но здесь надо ещё смотреть на Cookies. Если на другом устройстве уже был осуществлён вход и теперь благодаря Cookies сразу идёт вход на страницу, то, возможно, удаление пароля не поможет. Но это надо проверять - если кто-то готов потестировать.
Спасибо.
-
@Nikolay68 кстати, есть расширения, работающие даже на Киви для андроида, которые позволяют сохранить сессионные (ну и все остальные) кукизы, а потом восстановить их, и всё это без рута, исключительно средствами браузера.
Думаю, на Вивальди-десктоп это тем более будет работать.
Имхо - теперь вам самое безопасное: сменить все пароли и завершить все сессии на всех сайтах.
Ну, или образ надо было сразу шифровать, а оригинальный файл с образом - безопасно удалить.
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@Nikolay68 said in Как работает синхронизация при удалении паролей?:
Если хозяин диска развернет образ и сбросит пользовательский пароль Windows, то пароли, сохраненные в браузере станут ему доступны
Это вопрос или утверждение?
Если первое - то нет, будут видны только логины.
Если второе - то можете поэкспериментировать, сбросив пароль
своей учеткилучше создать тестовую
а этим посмотреть, что будет с паролями:
https://www.nirsoft.net/utils/chromepass.html
https://www.nirsoft.net/utils/web_browser_password.html
-
@coleslaw said in Как работает синхронизация при удалении паролей?:
Если первое - то нет, будут видны только логины.
Если второе - то можете поэкспериментировать, сбросив пароль
своей учеткилучше создать тестовую
Вообще-то, это было утверждение, ибо что может помешать просмотреть пароли средствами браузера после сброса пароля от учетной записи Windows?
Но я, конечно, проверю на виртуальной машине.
а этим посмотреть, что будет с паролями:
https://www.nirsoft.net/utils/chromepass.html
https://www.nirsoft.net/utils/web_browser_password.html
Спасибо, есть что-то из этого, но, возможно, старое.
Вот поэтому пароли в браузере - зло. Но, зараза, удобное такое зло. Коварное. Я, конечно, важные пароли в браузере не храню, но, тем не менее.
-
@Nikolay68 said in Как работает синхронизация при удалении паролей?:
Но, зараза, удобное такое зло
А если bitwarden? Как расширение для браузера?
Там можно и отдельный PIN-пароль (но это настоящий пароль) на открытие БД, и, опционально, запрос мастер-пароля после любого перезапуска браузера, и таймаут с автоблокировкой, и (кажется?) авторазлогин, если пароль введён N раз неправильно.
-
@far4 said in Как работает синхронизация при удалении паролей?:
@Nikolay68 said in Как работает синхронизация при удалении паролей?:
Но, зараза, удобное такое зло
А если bitwarden? Как расширение для браузера?
Там можно и отдельный PIN-пароль (но это настоящий пароль) на открытие БД, и, опционально, запрос мастер-пароля после любого перезапуска браузера, и таймаут с автоблокировкой, и (кажется?) авторазлогин, если пароль введён N раз неправильно.
Он совместим с браузером для Android?
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@kurai но тут-то речь о браузере под "винду"
Вообще говоря, есть расширение bitwarden, на андроиде оно работает только с Киви/Лемуром и с ФФ/IceRaven (но на последних с одной проблемой, я не знаю, пофиксили ли её).
И есть отдельный клиент bitwarden для андроида, имеющий сервис автозаполнения, включается эта фишка в соответствующих настройках прошивки... Я не люблю эти сервисы, я не тестировал, но по идее, он должен работать и с Вивальди на андроиде, как с chromium-based браузером. И он должен уметь подставлять логины/пароли по запросу.
Я долгое время им пользовался в качестве хранилища паролей, но без автозаполнения. Чем он отличается от менеджера паролей Вивальди? - вот повышенными требованиями к безопасности и отличается. Перед любым использованием - ввести мастер-пароль или pin. Правда, pin в этом клиенте - только цифровой (но можно длинный). Ну и тд. - я уже расписал особенности. Логин - по мастер-паролю и 2фа. Если потеряешь 2фа-генератор и код восстановления для него - пиши пропало. Даже если знаешь пароль и имеешь доступ к мэйлу регистрации - без 2фа восстановить доступ к учётке будет уже нельзя. Сурово, но хорошо!
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@far4 said in Как работает синхронизация при удалении паролей?:
@Nikolay68 said in Как работает синхронизация при удалении паролей?:
Но, зараза, удобное такое зло
А если bitwarden? Как расширение для браузера?
Там можно и отдельный PIN-пароль (но это настоящий пароль) на открытие БД, и, опционально, запрос мастер-пароля после любого перезапуска браузера, и таймаут с автоблокировкой, и (кажется?) авторазлогин, если пароль введён N раз неправильно.
Спасибо, посмотрю. Вообще, у меня все пароли в стареньком приложении на телефоне за мастер-паролем.
-
@coleslaw said in Как работает синхронизация при удалении паролей?:
@Nikolay68 said in Как работает синхронизация при удалении паролей?:
Если хозяин диска развернет образ и сбросит пользовательский пароль Windows, то пароли, сохраненные в браузере станут ему доступны
Это вопрос или утверждение?
Если первое - то нет, будут видны только логины.
Если второе - то можете поэкспериментировать, сбросив пароль
своей учеткилучше создать тестовую
а этим посмотреть, что будет с паролями:
https://www.nirsoft.net/utils/chromepass.html
https://www.nirsoft.net/utils/web_browser_password.html
Хм, после сброса пароля Windows на виртуальной машине Вивальди сообщил об ошибке синхронизации и написал, что сохраненных паролей нет. Программами еще не проверял. Спать пора.
-
@coleslaw said in Как работает синхронизация при удалении паролей?:
@Nikolay68 said in Как работает синхронизация при удалении паролей?:
Если хозяин диска развернет образ и сбросит пользовательский пароль Windows, то пароли, сохраненные в браузере станут ему доступны
Это вопрос или утверждение?
Если первое - то нет, будут видны только логины.
Если второе - то можете поэкспериментировать, сбросив пароль
своей учеткилучше создать тестовую
а этим посмотреть, что будет с паролями:
https://www.nirsoft.net/utils/chromepass.html
https://www.nirsoft.net/utils/web_browser_password.html
@coleslaw, спасибо, успокоили. Проверил несколько раз, после принудительного сброса пароля учетки Windows ни браузер, ни эти программы паролей не видят.
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@Nikolay68 said in Как работает синхронизация при удалении паролей?:
Проверил несколько раз
а такой вариант рассматривался:
сбросить пароль виндовс
вивальди не запускать (чтобы ни чего не знал )
запустить программу (ы) - что показывает ?
чем был сделан образ системы?
на виртуалке как тестировали, на "живой системе" или заходили в ОСь под WinPE-сборкой?
зы: в любом случае, пароль на учётную запись винды нужен,
ибо тогда, включаются особые механизмы безопасности и защиты в профиле браузера.
-
@coleslaw said in Как работает синхронизация при удалении паролей?:
в любом случае, пароль на учётную запись винды нужен,
ибо тогда, включаются особые механизмы безопасности и защиты в профиле браузера.
Вы только никому не говорите. Нам тут с пеной у рта доказывали, что это совершенно ненужный элемент, тем более на рабочем ПК.
-
@kurai кстати, а никто не рассматривал, как улучшить защиту паролей, сохранённых в браузере на андроиде? На сегодняшний день там в лучшем случае включена биометрическая защита (если датчик есть на самом устройстве, а если нет?).
А ведь отдельный мастер-пароль оч. не помешал бы! Не пароль для расшифровки синхронизации, а отдельный мастер-пароль для доступа к просмотру, копированию, использованию любого сохранённого пароля, возможно с таймаутом использования на 5 или 10 минут.
Кстати, отсюда же и вопрос: а в браузере на андроиде синхронизированные пароли хранятся в зашифрованном виде или где-то лежат в открытом?
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@kurai поздно, я же ещё, в 2019 году проболтался )
-
@coleslaw said in Как работает синхронизация при удалении паролей?:
а такой вариант рассматривался:
сбросить пароль виндовс
вивальди не запускать (чтобы ни чего не знал )
запустить программу (ы) - что показывает ?
Да, тоже пробовал. Логины есть, паролей нет.
чем был сделан образ системы?
Акронисом. Говорю, копируй диск напрямую. Нет, говорит, Акронис так не умеет. Надо непременно образ сделать. Ну, я спорить не стал, т.к. давно им не пользовался. Я-то раньше много раз для этого пользовался маленькой досовской программкой Norton Ghost. Она может хоть с образом, хоть с диска на диск напрямую.
на виртуалке как тестировали, на "живой системе" или заходили в ОСь под WinPE-сборкой?
Не, не помню, где он у меня. Тоже давно не использовал. Был давно еще CD загрузочный с какой-то утилитой, которая может сбрасывать пароли учеток. Видимо, на работе.
Попробовал сбросить пароль с помощью первой попавшейся китайской программы Dism++ из под другой учетки. Результат тот же.
зы: в любом случае, пароль на учётную запись винды нужен,
Истинно так! Я на работе из-за стола без Win+L не выхожу. При том, что никто на мой комп не садится и не посягает. А тут админу срочно пригорело мне новый комп поставить, а мой еще куда-то определить и тоже срочно. Короче, застал врасплох. Спасибо, хоть старый диск на всякий случай на несколько дней оставил. Я с него лишние проги поудалял и свою учетку снес.
ибо тогда, включаются особые механизмы безопасности и защиты в профиле браузера.
Не знал об этом.