@kurai но тут-то речь о браузере под "винду"

Вообще говоря, есть расширение bitwarden, на андроиде оно работает только с Киви/Лемуром и с ФФ/IceRaven (но на последних с одной проблемой, я не знаю, пофиксили ли её).

И есть отдельный клиент bitwarden для андроида, имеющий сервис автозаполнения, включается эта фишка в соответствующих настройках прошивки... Я не люблю эти сервисы, я не тестировал, но по идее, он должен работать и с Вивальди на андроиде, как с chromium-based браузером. И он должен уметь подставлять логины/пароли по запросу.

Я долгое время им пользовался в качестве хранилища паролей, но без автозаполнения. Чем он отличается от менеджера паролей Вивальди? - вот повышенными требованиями к безопасности и отличается. Перед любым использованием - ввести мастер-пароль или pin. Правда, pin в этом клиенте - только цифровой (но можно длинный). Ну и тд. - я уже расписал особенности. Логин - по мастер-паролю и 2фа. Если потеряешь 2фа-генератор и код восстановления для него - пиши пропало. Даже если знаешь пароль и имеешь доступ к мэйлу регистрации - без 2фа восстановить доступ к учётке будет уже нельзя. Сурово, но хорошо!