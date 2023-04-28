Есть два пути, по которым можно извлечь иконки из темы браузера - простой и сложный.

Простой путь подходит для тем, скачанных из официального магазина тем Vivaldi.

Что нужно сделать:

Перейти на страницу с темой в официальном магазине тем Vivaldi Навести курсор на кнопку скачивания темы, нажать по ней правой кнопкой мыши, вызвав контекстное меню, и выбрать в нём пункт "сохранить ссылку как..."

После этого откроется диалоговое окно, которое предложит сохранить на ваш компьютер .zip архив с темой. Внутри него и находятся иконки из темы, а ещё там можно найти фоновое изображение темы и файл settings.json с конфигурацией темы.



Сложный путь подходит в тех случаях, когда скачанной темы нет в официальном магазине тем, либо когда нужно изменить встроенные по умолчанию иконки.

Что нужно сделать:

Перейти на страницу со средствами разработчика по ссылке vivaldi://inspect/#apps и нажать на "inspect" рядом с разделом Vivaldi, под которым находятся запущенные в текущем окне браузера вкладки. Ссылка этого раздела должна заканчиваться на browser.html

Далее у вас появится окно со средствами разработчика как на рисунке ниже. В нём нужно активировать режим выбора элементов на странице, нажав на иконку с курсором в верхней левой части окна.

После того, как вы активируете режим выбора элементов, все элементы интерфейса браузера при наведении на них будут подсвечиваться, а рядом с ними будет отображаться информация об элементе.



Нажав на элемент, в окне со средствами разработчика будет выделен участок HTML-кода, где располагается этот элемент, а справа от него - CSS-код для этого элемента.

Выделив нужную иконку, следует опуститься в дереве элементов до элемента с тегом <svg> для векторной иконки или <img> для растровой иконки, то есть для изображения.

4.1. Если ваша иконка - это просто изображение, то нужно лишь навести на ссылку внутри тега <img> , скопировать её в буфер обмена, вставить эту ссылку в адресную строку, перейти по ней и сохранить иконку как обычное изображение.





4.2. Если же у вас векторная иконка в теге <svg> , то нужно нажать правой кнопкой мыши по выделенной строке (строка должна начинаться с <svg ), перейти в контекстном меню в раздел "копировать" и выбрать пункт "копировать элемент".



После этого, весь код, относящийся к иконке, будет скопирован в буфер обмена. Далее можно воспользоваться онлайн-сервисом SVG Viewer для того, чтобы просмотреть иконку, по необходимости внести какие-либо изменения в код и скачать её в формате .svg



Таким образом можно извлечь иконки из темы браузера.

P.S. В качестве бонуса прикрепляю ссылку на архив с классическими иконками, извлечёнными из версии 5.7 и адаптированными под новую версию 6.0. Кроме оригинальных иконок, там есть пару моих иконок, стилизованных под классические