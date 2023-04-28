Как извлечь иконки из темы браузера
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Есть два пути, по которым можно извлечь иконки из темы браузера - простой и сложный.
Простой путь подходит для тем, скачанных из официального магазина тем Vivaldi.
Что нужно сделать:
- Перейти на страницу с темой в официальном магазине тем Vivaldi
- Навести курсор на кнопку скачивания темы, нажать по ней правой кнопкой мыши, вызвав контекстное меню, и выбрать в нём пункт "сохранить ссылку как..."
- После этого откроется диалоговое окно, которое предложит сохранить на ваш компьютер
.zipархив с темой. Внутри него и находятся иконки из темы, а ещё там можно найти фоновое изображение темы и файл
settings.jsonс конфигурацией темы.
Сложный путь подходит в тех случаях, когда скачанной темы нет в официальном магазине тем, либо когда нужно изменить встроенные по умолчанию иконки.
Что нужно сделать:
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Перейти на страницу со средствами разработчика по ссылке
vivaldi://inspect/#appsи нажать на "inspect" рядом с разделом Vivaldi, под которым находятся запущенные в текущем окне браузера вкладки. Ссылка этого раздела должна заканчиваться на
browser.html
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Далее у вас появится окно со средствами разработчика как на рисунке ниже. В нём нужно активировать режим выбора элементов на странице, нажав на иконку с курсором в верхней левой части окна.
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После того, как вы активируете режим выбора элементов, все элементы интерфейса браузера при наведении на них будут подсвечиваться, а рядом с ними будет отображаться информация об элементе.
Нажав на элемент, в окне со средствами разработчика будет выделен участок HTML-кода, где располагается этот элемент, а справа от него - CSS-код для этого элемента.
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Выделив нужную иконку, следует опуститься в дереве элементов до элемента с тегом
<svg>для векторной иконки или
<img>для растровой иконки, то есть для изображения.
4.1. Если ваша иконка - это просто изображение, то нужно лишь навести на ссылку внутри тега
<img>, скопировать её в буфер обмена, вставить эту ссылку в адресную строку, перейти по ней и сохранить иконку как обычное изображение.
4.2. Если же у вас векторная иконка в теге
<svg>, то нужно нажать правой кнопкой мыши по выделенной строке (строка должна начинаться с
<svg), перейти в контекстном меню в раздел "копировать" и выбрать пункт "копировать элемент".
После этого, весь код, относящийся к иконке, будет скопирован в буфер обмена. Далее можно воспользоваться онлайн-сервисом SVG Viewer для того, чтобы просмотреть иконку, по необходимости внести какие-либо изменения в код и скачать её в формате
.svg
Таким образом можно извлечь иконки из темы браузера.
P.S. В качестве бонуса прикрепляю ссылку на архив с классическими иконками, извлечёнными из версии 5.7 и адаптированными под новую версию 6.0. Кроме оригинальных иконок, там есть пару моих иконок, стилизованных под классические
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K kurai pinned this topic on
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А сложным способом можно извлечь иконки из других браузеров? Или в Vivaldi он работает из-за особенности реализации интерфейса?
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@kurai, похожим способом можно извлечь иконки из Firefox. Отличаться будет только способ вызова средств разработчика.
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А нашим
постоянным зрителямпользователям напоминаю, что до 8 мая текущего года вы можете принять участие в конкурсе и выиграть интересный приз
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- Зачем извлекать иконки ?
- Зачем прикреплять тему ?
- Вы предлагаете людям SVG в блокноте редактировать. Для этого надо уже быть серьезным программистом. Максимум, сто вы там сделаете — обрежете ее края.
Дайте людям нормальные редакторы: INKSCAPE , и много более простых online-редакторов без кода.