Одно, два обновления назад на многих сайтах шрифт стал курсивом. Например https://book24.ru или https://www.kp.ru/family/ Как минимум на Vivaldi.5.6.2867.46.x64 со шрифтом все хорошо, но он, зараза, мигом обновляется. Может проблема с движком? Эти же сайты кривые на Edge, Chrome. Firefox показывает все нормально.

Второй день мучаюсь, даже устанавливаю без интернета, отключаю обновление, но при первом же перезапуске - привет новая версия и курсив.

Тут реально второй вопрос возник - я никак не могу запретить ему обновиться?

