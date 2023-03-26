Курсив вместо обычного шрифта на сайтах
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Одно, два обновления назад на многих сайтах шрифт стал курсивом. Например https://book24.ru или https://www.kp.ru/family/ Как минимум на Vivaldi.5.6.2867.46.x64 со шрифтом все хорошо, но он, зараза, мигом обновляется. Может проблема с движком? Эти же сайты кривые на Edge, Chrome. Firefox показывает все нормально.
Второй день мучаюсь, даже устанавливаю без интернета, отключаю обновление, но при первом же перезапуске - привет новая версия и курсив.
Тут реально второй вопрос возник - я никак не могу запретить ему обновиться?
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sedative29rus
Вообще, это у вас не то что курсив, а вообще другой шрифт.
Причём у меня такого нету.
5.7.2921.65
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sedative29rus
@Aazmandus На чистом профиле без расширений повторяется проблема?
https://help.vivaldi.com/ru/featured-articles-ru/troubleshooting-issues/
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@Aazmandus said in Курсив вместо обычного шрифта на сайтах:
Тут реально второй вопрос возник - я никак не могу запретить ему обновиться?
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@sedative29rus Не рискнул зачищать старую версию полностью. Смутило что эта же проблема у других моих браузеров кроме fifefox-а на тех же сайтах, плюс у предыдущих версий Vivaldi все нормально.
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@coleslaw Спасибо, получилось. Странно что в настройках в "показать настройки обновления" снятие галочки никак не влияло на этот дело. Посижу пол годика на этой версии пока.
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Была аналогичная проблема со шрифтом на ютубе.После последнего обновления(6.0.2979.18) все шрифты на ютубе стали курсивом.Страница в режиме инкогнито отображалась так же.Оказывается пробелма была во включенной встроенной в браузер защите от рекламы и слежки.После ее отключения для этого ютуба,пролема со шрифтами решилась.
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Как говорится не прошло и года. Решил месяц назад обновить версию Вивальди и... привет курсив, терпения хватило на пару недель и решил копать дальше. Заметил очень уж необычную букву A, пошел шерстить папку C:\Windows\Fonts и что я вижу - Знакомые все люди! - шрифт Arx Cyr! Сношу его и гармония восстановлена. Ох уж эти шрифты для анимешных сабов, уверен - пришли оттуда.