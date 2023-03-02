Тёмный режим
-
vitold1988
Разработчики слишком далеко засунули тёмный режим для веб-страниц. Для включения приходится заходить в настройки, находить пункт "темы". Нельзя его поближе в главное меню перенести?
-
@vitold1988 said in Тёмный режим:
Разработчики слишком далеко засунули тёмный режим для веб-страниц. Для включения приходится заходить в настройки, находить пункт "темы". Нельзя его поближе в главное меню перенести?
Вы включаете один раз тёмный режим в настройках, после этого данный пункт появляется в главном меню. Куда ещё ближе его расположить?
-
vitold1988
@kurai said in Тёмный режим:
после этого данный пункт появляется в главном меню.
Ага и уже не меняется. Все страницы начинают открываться в тёмном режиме. Обалденное решение. В итоге для каждой страницы приходится индивидуально и днём и вечером настраивать, тогда уж лучше зайти в настройки и сразу для всех включить или выключить. Вот про это глобальное включение/выключение и говорю, а не для каждой страницы отдельно.
-
@vitold1988 да, тоже писал о подобном, ещё года полтора назад, но в плей маркете правда.
Вообще , хотелось бы, чтобы не включая в настройках Вивальди "темный режим веб-страниц", в меню все равно можно было включить тёмную тему для сайта, на котором находишься. И так для каждого сайта.
-
vitold1988
@temkem said in Тёмный режим:
все равно можно было включить тёмную тему для сайта, на котором находишься. И так для каждого сайта.
Так выше чел написал как это сделать. В пункте темы поставьте галку "тёмный режим для веб-страниц" и сможете выбирать для каждого сайта персонально. Только в таком случае все страницы, независимо от такого какой режим у вас на смартфоне, станут в темном режиме открываться.
Я же говорил чтобы сделать включение/выключение на всех сайтах, а не для каждого отдельно. Когда ищешь какую-нибудь информацию и заходишь на большое кол-во сайтов, надоедает каждый раз персонально настраивать.
-
@vitold1988 да, я знаю. Поэтому и написал именно так, как написал. Не знаю, что вы не поняли в написанном мною выше...
Нужно чтобы в меню была возможность включить темный режим для сайта, даже если не включена эта опция в настройках Вивальди.
-
vitold1988
@temkem said in Тёмный режим:
написал именно так, как написал.
Криво вы написали, можно понять двояко.
-
Вставлю свой пятак
Я предпочёл бы доступный корректированию список сайтов Day global exclude, которые должны открываться в ночном режиме при включённом глобальном дневном, с точностью до отдельной страницы и поддержкой масок * и ? как минимум.
И другой список сайтов Night global exclude, которые должны открываться в дневном режиме, если включён глобальный ночной.
И третий список Night special list и отдельный режим работы с ним связанный, когда в ночном глобальном режиме красятся только сайты из этого списка.
И отдельную палитру цветов для ночного режима: для фона, шрифта, ссылок.
И поддержку кастомных CSS-стилей для отдельных сайтов по маскам в виде пользовательского кода.
И пресеты, доступные корректированию, для самых популярных сайтов, включая и этот форум.
И нет, не слипнется.
Посмотрите на популярное расширение DarkMode и его настройки!
Вообще говоря, отдельные конфиги в виде текстовых файлов для разных расширенных настроек браузера могли бы стать хорошим решением... А безопасность этих конфигов должен обеспечивать парсер-компилятор на этапе переноса конфига в защищённую область данных браузера.
ps А вы об одном каком-то чек-боксе, который для удобства должен быть доступен в любом режиме и сразу после установки. Да здесь вообще спору нет! пятачок-мод/офф
-
Не могу найти в теме пункт темного режима. Можно подробнее. Спасибо.
-
@wet2 said in Тёмный режим:
Не могу найти в теме пункт темного режима. Можно подробнее. Спасибо.
Настройки / Внешний вид / Тема
-
в 6.8 кнопка темный режим пропала. как вернуть?