Вставлю свой пятак

Я предпочёл бы доступный корректированию список сайтов Day global exclude, которые должны открываться в ночном режиме при включённом глобальном дневном, с точностью до отдельной страницы и поддержкой масок * и ? как минимум.

И другой список сайтов Night global exclude, которые должны открываться в дневном режиме, если включён глобальный ночной.

И третий список Night special list и отдельный режим работы с ним связанный, когда в ночном глобальном режиме красятся только сайты из этого списка.

И отдельную палитру цветов для ночного режима: для фона, шрифта, ссылок.

И поддержку кастомных CSS-стилей для отдельных сайтов по маскам в виде пользовательского кода.

И пресеты, доступные корректированию, для самых популярных сайтов, включая и этот форум.

И нет, не слипнется.

Посмотрите на популярное расширение DarkMode и его настройки!

Вообще говоря, отдельные конфиги в виде текстовых файлов для разных расширенных настроек браузера могли бы стать хорошим решением... А безопасность этих конфигов должен обеспечивать парсер-компилятор на этапе переноса конфига в защищённую область данных браузера.

ps А вы об одном каком-то чек-боксе, который для удобства должен быть доступен в любом режиме и сразу после установки. Да здесь вообще спору нет! пятачок-мод/офф