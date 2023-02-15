Перевод видео как в Яндекс.Браузере
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Закадровый перевод видео как в Яндекс.Браузере очень желателен.
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Semenov-Sherin
Фича крутая, но вряд ли хоть у кого-то появится. Разве что Яндекс начнёт лицензировать технологию. Ну или хотя бы Google подсуетится.
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Hoffmann44
Вроде есть способы. Но у меня не вышло пока.
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sedative29rus
@Semenov-Sherin said in Перевод видео как в Яндекс.Браузере:
но вряд ли хоть у кого-то появится
В ФФ ставим Tampermonkey, в него скрипт: https://github.com/ilyhalight/voice-over-translation
Работает, я проверял.
А в Вивальди will not do