Я не уверен, что это сработает на всех прошивках, но попробуйте такой способ:

создаём в закладках закладку текущей страницы (любой, хоть about:blank), затем редактируем её:

название делаем коротким и удобным, напр. fullpage

вместо url-а вставляем js-код

javascript:document.documentElement.webkitRequestFullscreen();

после чего сохраняем закладку в нужную папку.

Такая закладка называется букмарклет.

возможно, вам придётся разрешить вашему приложению работать в полноэкранном режиме. Как? - зависит от прошивки. Напр., на Miui в свойствах приложения есть свитчер.

как пользоваться? На нужной странице тапаем по адресной строке, вызывая клавиатуру, и начинаем вводить название букмарклета

f... u... l...

В какой-то момент браузер отобразит подсказку, в ней будут и подходящие названия закладок.

И вот именно здесь можно вызвать букмарклет! Просто тапаем по подсказке - тем самым выполняем js-код и включаем режим полного экрана.

К сожалению, он несовершенен и работает только в пределах одной вкладки.

Т.е. если вы нажмёте ctrl-N - браузер выйдет из фуллскрина и откроется новая вкладка.

И именно этот способ у меня на Miui открывает любой основанный на хромиуме браузер на полный экран, включая область выреза, капли, чёлки и т.д. Работает и в портретном и в альбомном режиме.