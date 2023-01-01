Полноэкранный режим для смартфонов с вырезом
-
Прошу сделать полноэкранный режим, чтобы не было верхней полосы, для большей полезной площади экрана в браузере, а с вырезом для камеры в экране полноэкранный режим не работает, то есть остаётся черная полоса и все...
-
@Vsmarte said in Полноэкранный режим для смартфонов с вырезом:
Прошу сделать полноэкранный режим, чтобы не было верхней полосы, для большей полезной площади экрана в браузере, а с вырезом для камеры в экране полноэкранный режим не работает, то есть остаётся черная полоса и все...
А какая себе это представляете? Если убрать эту полосу, то вырез для камеры будет делить адресную строку на две части. Вы хотите, чтобы в адресной строке была дырка?
-
@kurai адресная строка у многих снизу, так как это удобнее, но даже если сверху, не думаю, что будет кому-то мешать маленький глазок. Да и смотрится полноэкранный режим красиво и полезной площади больше. Если можете, добавьте такую функцию пожалуйста!
-
@Vsmarte said in Полноэкранный режим для смартфонов с вырезом:
@kurai адресная строка у многих снизу, так как это удобнее, но даже если сверху, не думаю, что будет кому-то мешать маленький глазок. Да и смотрится полноэкранный режим красиво и полезной площади больше. Если можете, добавьте такую функцию пожалуйста!
Если адресная строка внизу, то вверху либо панель вкладок, либо контент сайта. Ни то, ни другое не желательно ничем перекрывать. Да и вырезы бывают разного размера...
-
@kurai правильно, вырезы бывают разного размера и формы. Поэтому, можно дать пользователю возможность, а включать или нет - он сможет решить сам.
Кстати, вырез и в альбомном режиме занимает место, и если это не чёлка и не капля, а точка, то - можно его занять.
-
@Vsmarte полностью поддерживаю предложение. Данная функция реализована в Samsung Internet. Там статус бар сверху появляется только тогда, когда раскрывается интерфейс браузера, а при пролистывании страницы сайта полоса сверху исчезает вместе с интерфейсом браузера. Любой желающий может проверить. Функция включается в разделе "Макет и меню".
А в ответ на разговоры о разных размерах челок хочется спросить "И что?". За толщину статус бара отвечает система, а не браузер.
-
Я не уверен, что это сработает на всех прошивках, но попробуйте такой способ:
- создаём в закладках закладку текущей страницы (любой, хоть about:blank), затем редактируем её:
название делаем коротким и удобным, напр. fullpage
вместо url-а вставляем js-код
javascript:document.documentElement.webkitRequestFullscreen();
после чего сохраняем закладку в нужную папку.
Такая закладка называется букмарклет.
- возможно, вам придётся разрешить вашему приложению работать в полноэкранном режиме. Как? - зависит от прошивки. Напр., на Miui в свойствах приложения есть свитчер.
- как пользоваться? На нужной странице тапаем по адресной строке, вызывая клавиатуру, и начинаем вводить название букмарклета
f... u... l...
В какой-то момент браузер отобразит подсказку, в ней будут и подходящие названия закладок.
И вот именно здесь можно вызвать букмарклет! Просто тапаем по подсказке - тем самым выполняем js-код и включаем режим полного экрана.
К сожалению, он несовершенен и работает только в пределах одной вкладки.
Т.е. если вы нажмёте ctrl-N - браузер выйдет из фуллскрина и откроется новая вкладка.
И именно этот способ у меня на Miui открывает любой основанный на хромиуме браузер на полный экран, включая область выреза, капли, чёлки и т.д. Работает и в портретном и в альбомном режиме.
- создаём в закладках закладку текущей страницы (любой, хоть about:blank), затем редактируем её: