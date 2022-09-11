Ютуб стал блокировать почти всех блогеров которых я смотрю.

Перешел на дзен. Но слишком много рекламы.

В данный момент использую блокировщики AdGuard и uBlock, плюс еще стандартный (щит в адресной строке).

Но когда щит включен в дзен видео - черный экран.

Если отключить, то реклама все равно прорывается (пусть не вся, но очень напрягает).

Можно с этим что то сделать, чтоб рекламы не было и черного экрана не было в дзен видео?