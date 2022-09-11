дзен видео
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Ютуб стал блокировать почти всех блогеров которых я смотрю.
Перешел на дзен. Но слишком много рекламы.
В данный момент использую блокировщики AdGuard и uBlock, плюс еще стандартный (щит в адресной строке).
Но когда щит включен в дзен видео - черный экран.
Если отключить, то реклама все равно прорывается (пусть не вся, но очень напрягает).
Можно с этим что то сделать, чтоб рекламы не было и черного экрана не было в дзен видео?
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sedative29rus
@RomanL Тут надо смотреть на подключенные списки фильтров.
А вообще, сначала неплохо узнать какой адрес у дзена, который вы смотрите.
На старом https://zen.yandex.ru/video у меня нормально показывает, с блокировщиками и без рекламы, а на новом https://dzen.ru/video -- да, чёрный экран.
может это связано с тем, что фильтры ещё не успели адаптировать под dzen.ru.
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@sedative29rus
Посмотрел, точно оно https://dzen.ru
А там контент одинаковый?
И если можно, то как https://dzen.ru на https://zen.yandex.ru переделать?
Что то не получается (может я не умею).
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Извините, получилось.
Наверное при замене в адресной строке, не правильно скопипастил.
Добавлю.
Просто замена https://dzen.ru на https://zen.yandex.ru работает если это конкретный ролик.
А когда на главной станице блогера меняю адресную строку , то перебрасывает опять на https://dzen.ru
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sedative29rus
@RomanL Щас там всё колбасит по определённым причинам - https://forum.vivaldi.net/post/610772
Я на чистом браузере вроде добился работающего видео без рекламы на
dzen.ru: Отключить встроенный блокировщик, поставить один uBlock Origin, врубить списки:
Ну... ключевое здесь RU AdList:Counters, подключённый по ссылке
https://easylist-downloads.adblockplus.org/cntblock.txt, а остальное позволяет обойтись без других блокировщиков в целом в интернетах. Плюс-минус.
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Понял, попробую.
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@sedative29rus , получилось, благодарю, спасибо.
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Тоже искал как рекламу с dzen убрать, с ublock и adblock не получилось. В итоге написал дляч firefox свое расширение, достаточно поставить и рекламы не будет) https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/dzenadblocker/ Для хрома тоже сделал, но платить за выгрузку в их магазин расширений не захотел)
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@opv88 said in дзен видео:
В итоге написал дляч firefox свое расширение...
Для хрома тоже сделал...
Политику конфиденциальности в студию!
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@RX21 Политика конфиденциальности нужна, если собираешь данные пользователей, чего расширение не делает.
P.S. Для хрома расширение сейчас проходит проверку.
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@opv88, Ну, насколько я понимаю, политика конфиденциальности - это документ, в котором разработчик уведомляет, что он и/или приложение, не собирает пользовательские данные, и не передаёт третьим лицам. Если политика конфиденциальности меняется, то разработчик обязан об этом уведомить пользователя, и получить разрешение, на сбор пользовательских данных.
А так получается, что политики конфиденциальности не было, и если "внезапно" начнётся сбор пользовательских данных, то и уведомлять пользователя не о чем!
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@RX21 Не совсем так. В случае, если производится сбор данных, то google и mozilla требуют оформление политики конфиденциальности. Каждый релиз проходит через ручную проверку магазином расширений, причем анализируется исходный код. Так что мне просто откажут в публикации. Я же не на своем ресурсе это выкладываю, а в официальном магазине расширений у них.
Но в общем и целом, если нет обработки персональных данных, то документ об этом составлять не нужно, нет таких требований.
Также можно посмотреть информацию о расширении: если есть передача данных внешнему источнику, взаимодействие с внешним апи и т.п., то это будет указано на странице расширения. В данном случае в "Permissions" видим только "Access your data for sites in the dzen domain". То есть, собственно, доступ к загруженному DOM на dzen, чтобы рекламу блокнуть на стороне клиента.
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@opv88 said in дзен видео:
В данном случае в "Permissions" видим только "Access your data for sites in the dzen domain"
Это я видел, но политика конфиденциальности, вселяет в пользователя бо́льшую уверенность...
Ну что ж, удачи в Ваших начинаниях! Главное, чтобы совместимость с другими расширениями была...
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@RX21 Спасибо. Да я это делал для себя, просто решил поделиться с народом, так как увидел, что не один от этой рекламы страдаю. Так-то я разработчиком 15 лет работаю, но расширения для браузеров не писал никогда, не этим занимаюсь обычно)