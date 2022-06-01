Masaüstü fare bağlam menüsü kopyala yapıştır sağ tıklama özelliği
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Webmaster kullanımı için mükemmel olan Sağ tıklama, kopyalama,yapıştırma, özellikleri barındıran bağlam menüsü diye adlandırılan özelliğin vivaldi için yapılmasını istiyorum. Sizlere bu anlattığım özelliğin yandex de olduğunu söyleyebilirim. Sırf bu nedenle yandex browser kullanıyorum. Umarım dikkate alırsınız. Yandex deki görüntüleri de göndermeye çalışacağım. Şimdiden teşekkür ederim.
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greench Translator
Tam olarak nasil bir islev eklemek istediginizi anlamadim ama baglam menulerini ozellestiriebilirsiniz vivaldide.
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adnanguneyvivaldi
@greench öncelikle cevap için teşekkür ederim. Hiçbir tarayıcıda olmayan Yandex de kullanılan "Fare sağ tıklama seçeneği (Bağlam menüsü) de deniyor. İlgili ayarlardaki menü isimleri:
1.Akıllı satır
.Kopyala ve paylaş butonlarını göster
2.İçerik menüsü:
.Metin seçildiğinde Ara ve kopyala butonlarını göster
.İçerik menüsünü göster.
Web siteleri için çok kullanışlı bir uygulama. Wordpress veya Blogger bloglarımda, Metni veya kodları Seç>Kopyala>Yapıştır. Seri bir şekilde kullanılabiliyor. Bu uygulama Microsoft Edge de var ancak gelişmemiş.Google, Vivaldi,Opera, Firefox, gibi tarayıcılarda henüz yok. Vivaldi bu uyguılamayı yerleşik yapabilirse tadına doyum olmaz derim. Umarım Geliştiriciler bu yazıya önem verir. Umarım bir çözüm vardır?... Teşekkürler.
Not. Yukarıda verdiğiniz resmi ve anlatılanları yapamadım.Sorunda bu zaten.
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Bu yazıyı 5 ay önce yazdım cevap alamadim. Vivaldi topluluğu bu soruları cevaplamiyormuk?
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Vivaldi geliştiricileri byle basit bir soruyu cevaplayamıyormu?
Soru bu: vivaldi tarayıcı içerik menüsü kopyala yapıştır bağlam menüsü uygulaması
Menü içeriği bağlam menüsü "Kopyala yapıştır" Eklentilerde de yok. Vivaldi ayarlarında da seçenek yok. Yandex de var olan bu uygulamanınn farklı bir biçimi Microsoft edgede de mevcut. Anlattığım konu nasıl anlaşılamaz bu kadar gelişmiş bir tarayıcı için "Vivaldi" Üzüntü verici...!