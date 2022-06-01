@greench öncelikle cevap için teşekkür ederim. Hiçbir tarayıcıda olmayan Yandex de kullanılan "Fare sağ tıklama seçeneği (Bağlam menüsü) de deniyor. İlgili ayarlardaki menü isimleri:

1.Akıllı satır

.Kopyala ve paylaş butonlarını göster

2.İçerik menüsü:

.Metin seçildiğinde Ara ve kopyala butonlarını göster

.İçerik menüsünü göster.

Web siteleri için çok kullanışlı bir uygulama. Wordpress veya Blogger bloglarımda, Metni veya kodları Seç>Kopyala>Yapıştır. Seri bir şekilde kullanılabiliyor. Bu uygulama Microsoft Edge de var ancak gelişmemiş.Google, Vivaldi,Opera, Firefox, gibi tarayıcılarda henüz yok. Vivaldi bu uyguılamayı yerleşik yapabilirse tadına doyum olmaz derim. Umarım Geliştiriciler bu yazıya önem verir. Umarım bir çözüm vardır?... Teşekkürler.

Not. Yukarıda verdiğiniz resmi ve anlatılanları yapamadım.Sorunda bu zaten.