Альтернативные магазины приложениц для Android и проблемы с UptoDown
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Какие альтернативные магазины приложений вы знаете? Желательно, легальные
Я знаю эти:
И вот с последним у меня возникли проблемы — не могу установить из него приложения. Вместо кнопки "Скачать" появляется надпись "Скоро будет доступно. Анализ устройства". Собственно, на этом всё Этот "анализ" может длиться вплоть до недели, а потом я удаляю приложение. Что-то можно сделать с этим магазином? Ну, кроме удаления с устройства
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Semenov-Sherin
Нужно скинуть настройки и согласиться на телеметрию. Потом её можно отключить, но при первом запуске без этого никак. Они тупо не понимаю, что там за устройство пытается подключиться. Ну или тупо качать через браузер.
Когда-то главной альтернативой Google Play был 1Mobile Store, но сейчас их фиг загуглишь. Там для установки самого магазина нужно было скачать APK любого другого приложения, и они устанавливались пакетом.
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@Semenov-Sherin said in Альтернативные магазины приложениц для Android и проблемы с UptoDown:
Нужно скинуть настройки и согласиться на телеметрию. Потом её можно отключить, но при первом запуске без этого никак. Они тупо не понимаю, что там за устройство пытается подключиться. Ну или тупо качать через браузер.
Спасибо, помогло. Но! Пункт настроек Privacy Settings стал неактивным, так что телеметрию никак не отключить
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@kurai said in Альтернативные магазины приложениц для Android и проблемы с UptoDown:
Какие альтернативные магазины приложений вы знаете? Желательно, легальные
Я знаю эти:
Aptoid (есть также и для Android TV)
F-Droid - каталог FOSS
UptoDown
Рекомендую этот:
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apkmirror
постоянно появляются обновления системных приложений Сяоми, гугля и прочее
Всевозможные gitlab, github странички разработчиков.
Авторские странички на форуме Xda.
Вообще говоря, форумы разных популярных программ, напр. форум поддержки total commander.
Всевозможные телеграм-блоги разработчиков, где выкладывают беты, альфы, можно пообщаться лично, написать об ошибках и хотелках.
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yettierahel12
Amazon Appstore: От Amazon.
Huawei AppGallery: Для устройств Huawei.
Aurora Store: Альтернатива для доступа к Google Play.
SlideME: Независимый магазин приложений.