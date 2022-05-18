Нужно скинуть настройки и согласиться на телеметрию. Потом её можно отключить, но при первом запуске без этого никак. Они тупо не понимаю, что там за устройство пытается подключиться. Ну или тупо качать через браузер.

Когда-то главной альтернативой Google Play был 1Mobile Store, но сейчас их фиг загуглишь. Там для установки самого магазина нужно было скачать APK любого другого приложения, и они устанавливались пакетом.