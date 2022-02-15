Браузер грузит процессор впустую на 40-50%
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Всем привет. Подскажите, может кто сталкивался, vivaldi стал грузить просто так грузить процессор. Сразу после запуска 40-50%, даже при том что в настройках установлено не загружать закрепленные вкладки и страницы. Не зависит на каком сайте ты находишься. И даже в пустом приватном окне нагружает процессор. Диспетчер браузера покатывает нагрузку от самого браузера и не понятно где искать проблему. Нужна помощь. Скриншот прилагаю
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sedative29rus
@antonivanov На скриншоте и помимо нагрузки странности видны. Двойные вкладки какие-то.
Браузер обновлён? Попробуйте проверить с другим профилем.
https://help.vivaldi.com/ru/featured-articles-ru/troubleshooting-issues/
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@sedative29rus Браузер обновлен. Это не странности, это вот эта настройка (скриншот).
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sedative29rus
@antonivanov Так при этой настройке нет второго этажа, если не создана группа. А в только что открытом приватном окне, разумеется, групп никаких нет. Это странность.
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FoxWMulder
@antonivanov said in Браузер грузит процессор впустую на 40-50%:
Это не странности, это вот эта настройка (скриншот).
одиночные вкладки не должны быть двухэтажными. это глюк какой-то. у меня недавно такое было. https://forum.vivaldi.net/topic/908/vivaldi-для-windows/2068?_=1645024368308
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@antonivanov said in Браузер грузит процессор впустую на 40-50%:
vivaldi стал просто так грузить процессор. Сразу после запуска 40-50%
Если эта проблема началась после обновления браузера, то, вероятнее всего - это её решение.
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@AntonIvanov, удалось узнать причину и исправить это "пожиралово"?