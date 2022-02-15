Всем привет. Подскажите, может кто сталкивался, vivaldi стал грузить просто так грузить процессор. Сразу после запуска 40-50%, даже при том что в настройках установлено не загружать закрепленные вкладки и страницы. Не зависит на каком сайте ты находишься. И даже в пустом приватном окне нагружает процессор. Диспетчер браузера покатывает нагрузку от самого браузера и не понятно где искать проблему. Нужна помощь. Скриншот прилагаю