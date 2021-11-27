Вот как браузер от практически монополиста по ЭЦП описывает свой принцип работы:

Оригинальная реализация Chromium при установке защищённых соединений использует библиотеку BoringSSL, которая не поддерживает криптографические алгоритмы ГОСТ. Для обеспечения работы ГОСТ-алгоритмов используется интерфейс msspi, который может поддерживать соответствующие алгоритмы, используя установленный в систему криптопровайдер.

При запуске браузера определяется наличие технической возможности работы криптографических алгоритмов ГОСТ через интерфейс msspi. В случае успеха, при установке очередного защищённого соединения помимо оригинальных идентификаторов алгоритмов в пакете будут отправлены идентификаторы алгоритмов ГОСТ.

Если сайт поддерживает работу по ГОСТ, он может отреагировать на наличие этих идентификаторов предложением работы на ГОСТ-алгоритмах. Тогда защищённое соединение в рамках BoringSSL установлено не будет, так как BoringSSL не поддерживает ГОСТ, но поступит сигнал о соответствующей ошибке.

В случае возникновения подобного сигнала для данного сайта происходит переключение в режим работы интерфейса msspi. Если защищённое соединение успешно устанавливается через интерфейс msspi, сайт отмечается поддерживающим алгоритмы ГОСТ и все последующие с ним соединения будут использовать интерфейс msspi.

Данный алгоритм максимально прозрачен для пользователя и минимально влияет на опыт взаимодействия с сайтом.