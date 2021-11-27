Поддержка шифрования TLS ГОСТ в Vivaldi
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Было бы действительно удобно заходить на российские госсайты через любимый браузер.
А не через 3 браузера (4й стал платным и корпоративным), каждый из которых хуже Vivaldi
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@thaw said in Поддержка шифрования TLS ГОСТ в Vivaldi:
Было бы действительно удобно заходить на российские госсайты через любимый браузер.
Насколько я знаю, проблем со входом из Vivaldi на госсайты у россиян не возникает.
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@kurai шифрование по ГОСТу нужно для входа по ЭЦП
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@thaw said in Поддержка шифрования TLS ГОСТ в Vivaldi:
@kurai шифрование по ГОСТу нужно для входа по ЭЦП
Отсюда и дальше о входе с ЭЦП.
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@kurai Госуслуги работают, слава богу, во многих chromium-браузерах. Интерес в том чтобы заходить на ФНС или Сбербанк-АСТ, которые шифруют соединение с сертификатами ГОСТ Р 34.10-2012
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Вот как браузер от практически монополиста по ЭЦП описывает свой принцип работы:
Оригинальная реализация Chromium при установке защищённых соединений использует библиотеку BoringSSL, которая не поддерживает криптографические алгоритмы ГОСТ. Для обеспечения работы ГОСТ-алгоритмов используется интерфейс msspi, который может поддерживать соответствующие алгоритмы, используя установленный в систему криптопровайдер.
При запуске браузера определяется наличие технической возможности работы криптографических алгоритмов ГОСТ через интерфейс msspi. В случае успеха, при установке очередного защищённого соединения помимо оригинальных идентификаторов алгоритмов в пакете будут отправлены идентификаторы алгоритмов ГОСТ.
Если сайт поддерживает работу по ГОСТ, он может отреагировать на наличие этих идентификаторов предложением работы на ГОСТ-алгоритмах. Тогда защищённое соединение в рамках BoringSSL установлено не будет, так как BoringSSL не поддерживает ГОСТ, но поступит сигнал о соответствующей ошибке.
В случае возникновения подобного сигнала для данного сайта происходит переключение в режим работы интерфейса msspi. Если защищённое соединение успешно устанавливается через интерфейс msspi, сайт отмечается поддерживающим алгоритмы ГОСТ и все последующие с ним соединения будут использовать интерфейс msspi.
Данный алгоритм максимально прозрачен для пользователя и минимально влияет на опыт взаимодействия с сайтом.
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Подниму тему.
В личном кабинете nalog.ru авторизоваться все еще нельзя.
В теории, можно было бы использовать стороннего криптопровайдера, например связку КриптоПро CSP и CryptoPro Extension for CAdES Browser Plug-in, но при попытке зайти в ЛК на сайте nalog.ru браузер не проходит проверку на поддержку шифрования соединений по ГОСТ Р 34.11-2012.
Поддержка КриптоПро поясняет:
Технология несколько сложнее. CSP отвечает за шифрование, но чтобы оно произошло, программа должна обратиться к провайдеру, "сказать" об этом. В браузере за соединения отвечает сам движок браузера, поэтому и нужен браузер, который умеет. Да, установкой CSP+плагин расширения Вы не добьётесь от любого браузера шифрования соединения по ГОСТ.
Можно предположить, что Vivaldi таким запросам все еще не обучен.
Или я плохо искал? )
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Shpankov Vivaldi Team
@Lesovik said in Поддержка шифрования TLS ГОСТ в Vivaldi:
В личном кабинете nalog.ru авторизоваться все еще нельзя.
Хм, я спокойно захожу - с авторизацией через Госуслуги.
Или речь исключительно про электронную подпись?
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@Shpankov , предположу, что Вы входите в ЛК физлица.
В ЛК организации через Госуслуги не войти
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Shpankov Vivaldi Team
@Lesovik said in Поддержка шифрования TLS ГОСТ в Vivaldi:
предположу, что Вы входите в ЛК физлица.
В ЛК организации через Госуслуги не войти
Да, как физлицо.
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