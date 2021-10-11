Как сохранить в PDF страницу сайта или её часть
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Открываем сайт
идем в: Меню —>Файл —>Печать или сразу жмём Ctrl+P
откроется визард, а страница сайта будет затемнена.
Можно поиграться с дополнительными настройками, жмём Сохранить.
Если нужно сохранить только часть страницы, то выделяем нужный текст и элементы.
жмём Ctrl+P, в этом случае, появится дополнительная настройка "Только выбранные"
Включаем (ставим галочку) настройку, визард перезагрузится и покажет то, что будет сохранено.
Можно поиграться с дополнительными настройками, жмём Сохранить.
Результат:
вся страница
или
часть страницы
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В некоторых случаях будет полезно, но все равно спасибо, возьму на заметку.
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Сделай скриншот....
Не благодари
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ну, на ...