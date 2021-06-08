对我来说vivaldi的唯一的也是最大的缺点：启动慢
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本人已经使用vivaldi大半年，但是我听说这个浏览器是一年前，那时候还有很多bug，现在已经是一款很完善的浏览器，先夸优点：
- 颜值真的很高，赏心悦目
2.新建标签页真的很舒服，快速拨号书签等一目了然
3.笔记功能真的好用
4.标签页可以上下左右，一个字爽
5.可以全屏，把一些地址栏什么的都去掉
6.国内网咯可以同步
但是启动真的是太慢了，有时候真的挺想要那点启动速度的，特别急的时候，看到vivaldi那慢悠悠的启动，再白屏零点几秒，真的很难受，希望能尽快改进这一点。
- 颜值真的很高，赏心悦目
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DrakeXiang
我还能忍受，也许是在烂电脑上用多了的后遗症吧，其他浏览器打开也快不了多少，而且我一般不关浏览器，所以相比启动速度，我更在乎浏览网页的顺滑，几年前的版本浏览网页明显会卡顿，现在貌似好多了
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这几乎是没办法解决的事情，vivaldi内置的这些插件要是不允许用户设定启动开关，基本上就只能是目前的状态，chrome和vivaldi就像vscode和webstorm，后者的内置插件提供了巨大的开发帮助，但是同时也牺牲了启动速度
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laughingchyn1730
我从2.1时代就开始用，最大的问题还不是启动慢，因为启动一次就行，火狐不就是这样么？最大的问题是，标签页的打开关闭看起来很卡，的确，从2.1到现在，这个问题就一直存在，google后，有人说是因为界面的问题，但是开发者并不认为慢。对比yandex opera firefox，确实vivaldi的标签页打开关闭的速度是最慢的，明显能感觉到。firefox跟他速度估计差不多，但是感觉快些就是因为动画做的好。
这个浏览器存在的唯一价值就是全局鼠标手势，其他所有浏览器，如果页面正在载入或者打开失败了，是无法在此页面执行鼠标手势的。而vivaldi可以。
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laughingchyn1730
我发现如果用百度作为新标签页代替MSN中国，明显新建标签页速度就快了，动画也有了。。。这个。。。跟ANDROID APP一样，咨询页都是越做越大，什么都想有？
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功能体验是目前的 number one, 就是启动和响应比edge慢, 换了edge 又换回来了
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@willbe 响应不慢吧.启动慢没啥感觉
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ouyangx Translator
@karmal said in 对我来说vivaldi的唯一的也是最大的缺点：启动慢:
零点几秒，真的很难受
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启动速度还好。嗯。。。。各大浏览器都用了。Vivaldi 最优选，没办法
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vivaldi你还嫌启动慢啊,比chrome快多了好吗
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liu68801403
现在Vivaldi和brave比较中，速度还是brave快，但是很多功能国内用不上。
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你试试chrome就知道Vivaldi的好了