我从2.1时代就开始用，最大的问题还不是启动慢，因为启动一次就行，火狐不就是这样么？最大的问题是，标签页的打开关闭看起来很卡，的确，从2.1到现在，这个问题就一直存在，google后，有人说是因为界面的问题，但是开发者并不认为慢。对比yandex opera firefox，确实vivaldi的标签页打开关闭的速度是最慢的，明显能感觉到。firefox跟他速度估计差不多，但是感觉快些就是因为动画做的好。

这个浏览器存在的唯一价值就是全局鼠标手势，其他所有浏览器，如果页面正在载入或者打开失败了，是无法在此页面执行鼠标手势的。而vivaldi可以。