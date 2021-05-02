Добавить новый Яндекс переводчик
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Если есть возможность добавить новый Яндекс переводчик из последних версий их браузера. Сложность состоит в получении доступа к api.
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Shpankov Vivaldi Team
Встроенный переводчик уже есть в тестовых сборках.
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Hoffmann44
@Shpankov Здравствуйте.
Было бы прекрасно иметь возможность портировать яндекс-перевод видео в Youtube и т.п.
Читал, про "хитрые" способы, попробовал, – не вышло.
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@Hoffmann44 said in Добавить новый Яндекс переводчик:
Было бы прекрасно иметь возможность портировать яндекс-перевод видео в Youtube и т.п.
Наверняка, эта технология закрытая и обложена горами патентов.