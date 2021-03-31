Что там в стане Linux?
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Недавно ноутбук, служивший верой и правдой долгие годы, вдруг перестал запускаться. Всё из-за слишком старого HDD. Вот только за это время и дисковод приказал долго жить (такое бывает, если не пользоваться им годами). Установить привычную ОС привычным способом уже не выйдет. а раз уж всё равно придётся плясать с бубном вокруг загрузочных флэшек, почему бы не присмотреться к Linux?
Vivaldi вроде как популярен среди пользователей Linux. Не думаю, что в русскоязычном сообществе их прям много, но шанс есть. Мне бы хотелось обсудить подводные камни. Всё-таки со стороны Linux воспринимается сложнее, чем уже привычный Windows. Кто что думает? Кто на чём сидит? Кто каким софтом пользуется?
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@Semenov-Sherin said in Что там в стане Linux?:
Недавно ноутбук, служивший верой и правдой долгие годы, вдруг перестал запускаться. Всё из-за слишком старого HDD. Вот только за это время и дисковод приказал долго жить (такое бывает, если не пользоваться им годами). Установить привычную ОС привычным способом уже не выйдет. а раз уж всё равно придётся плясать с бубном вокруг загрузочных флэшек, почему бы не присмотреться к Linux?
Vivaldi вроде как популярен среди пользователей Linux. Не думаю, что в русскоязычном сообществе их прям много, но шанс есть. Мне бы хотелось обсудить подводные камни. Всё-таки со стороны Linux воспринимается сложнее, чем уже привычный Windows. Кто что думает? Кто на чём сидит? Кто каким софтом пользуется?
С 2005 года работаю в openSUSE. Нареканий нет. Подводные камни - непривычность, необходимость подключить специальный репозиторий для поддержки проприетарных медиа кодеков (делается в пару кликов - просто нужно про это знать).
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@Semenov-Sherin said in Что там в стане Linux?:
Недавно ноутбук, служивший верой и правдой долгие годы, вдруг перестал запускаться. Всё из-за слишком старого HDD. Вот только за это время и дисковод приказал долго жить (такое бывает, если не пользоваться им годами). Установить привычную ОС привычным способом уже не выйдет.
"Хороший" повод, вместо СДюка, установить дополнительный HDD
а раз уж всё равно придётся плясать с бубном вокруг загрузочных флэшек, почему бы не присмотреться к Linux?
Присматриваться (имхо) лучше, установив "пингвина" 2-ой ОСью (см. п.1).
Да, и насколько я знаю, любой дистрибутив (+wiki) имеет Live-режим - работа оси с установочного носителя,
с сохранением (нужно уточнить) конфиг-файла.
Всё-таки со стороны Linux воспринимается сложнее, чем уже привычный Windows.
Ни чего сложного нет, всё зависит от теоритических знаний пользователя, поэтому начинать нужно с дистра для домохозяек,
и постепенно, накапливая опыт и навыки, переходить к более прокачанной по функционалу оси.
Мне бы хотелось обсудить подводные камни.
Для меня это софт. Я привык к "Adobe Encore" и к "Sony Vegas". Альтернативы под линукс не вижу, как в самом
функционале, так и с совместимость с моим железом. Скажу больше, я даже под виндой этот софт не обновляю.
У меня версии, ещё хрю-периода.
Кто что думает? Кто на чём сидит? Кто каким софтом пользуется?
Начинал с Рунту (форум), потом Минт-17(форум и форум2) был период, увлёкся Дебиан-9 (сборка)
Но всё не то, когда нужно быстро решить задачу, не имея для этого установленного софта.
В винде - топаешь на трекер, ищешь-качаешь с 10-ток, устанавливаешь. По наитию минут 10-20 мучаешь софтину,
не понравилась - в топку, максимум к вечеру (к утру) выдашь хоть какой-то результат.
В линуксе только день, будешь "курить" профильный форум, а то и не один. Получишь 100500 советов, по пути их реализации,
узнаешь что есть такое понятие, как "несовместимость пакетов" и.т.д и.т.п и писец. Забьёшь на всё и пойдёшь смотреть котиков.
После котиков, решаешь установить "Wine" -
тежеграбли, идешь тем же путём, на форум и.т.д и.т.п и писец. Просмотр котиков-2.
Неожиданно выход - установка VirtualBox, но после оказывается, что не хватает оперативки на работу самого софта в виртуалке.
Занавес (см. п.2)
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@coleslaw said in Что там в стане Linux?:
Мне бы хотелось обсудить подводные камни.
Для меня это софт. Я привык к "Adobe Encore" и к "Sony Vegas". Альтернативы под линукс не вижу, как в самом
функционале, так и с совместимость с моим железом. Скажу больше, я даже под виндой этот софт не обновляю.
У меня версии, ещё хрю-периода.
Я тоже пытался перейти на Linux в качестве основной (потом решил не горячиться и начать со второй) ОСи. И тоже столкнулся с проблемой с софтом. Не то чтобы я использовал какой-то специфический софт, но даже смотрелки картинок или аудиоплеера нет нормальных. Нашёл несколько аналогов Total Commander, но чуть не поседел, пока их более-менее настроил - настолько всё неюзабельное. Так что "свободную ОС" пришлось пока отставить
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@kurai said in Что там в стане Linux?:
Нашёл несколько аналогов Total Commander, но чуть не поседел, пока их более-менее настроил - настолько всё неюзабельное.
Midnight Commander. Много лет пользуюсь, настраиваю только внешний вид после установки новой версии системы.
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sedative29rus
@coleslaw said in Что там в стане Linux?:
Начинал с Рунту
аналогично.
@Semenov-Sherin совет про второй HDD кажется очень полезным, потому что практически наверняка вы захотите лично попробовать разные дистрибутивы. Или если сразу выберете один единственный, то в процессе настройки, установки нужного и курения мануалов всё поломается и для вас, как новичка, будет проще установить заново, чем реанимировать.
Кстати, насчёт мануалов. Например, на https://wiki.archlinux.org стоит заглянуть, даже если к Арчу притрагиваться не будете - многие проблемы решаются одинаково независимо от дистрибутива, а арчевики довольно большая. Впрочем, есть своеобразный и в последнее время весьма популярный Arch для домохозяек -
Manjaro. Вполне можете попробовать.
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@Shpankov said in Что там в стане Linux?:
@kurai said in Что там в стане Linux?:
Нашёл несколько аналогов Total Commander, но чуть не поседел, пока их более-менее настроил - настолько всё неюзабельное.
Midnight Commander. Много лет пользуюсь, настраиваю только внешний вид после установки новой версии системы.
Сразу нет Даже Krusader вызвал отторжение.
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Shpankov Vivaldi Team
@kurai said in Что там в стане Linux?:
@Shpankov said in Что там в стане Linux?:
@kurai said in Что там в стане Linux?:
Нашёл несколько аналогов Total Commander, но чуть не поседел, пока их более-менее настроил - настолько всё неюзабельное.
Midnight Commander. Много лет пользуюсь, настраиваю только внешний вид после установки новой версии системы.
Сразу нет Даже Krusader вызвал отторжение.
Хм, странно. Я наоборот только этот интерфейс и воспринимаю - ещё со времён Win 95.
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Пока сами не попробуете, чужое мнение Вам ни чего не скажет.
Сам переходил дома на линух, эксплуатировал около 4-х лет.
Сначала все было очень свежо и интересно. Потом стало буднично. Потом стало нарастать раздражение, от невозможности реализовать некоторые мои хотелки и предпочтения. Окончательно меня добило то, что после очередного обновления перестали работать некоторые утилиты, которые авторы уже перестали обновлять. В итоге вернулся на винду и не жужу. Мой личный опыт показал, что линух не для меня, винда лично для меня более предпочтительна, по многим параметрам. У Вас может быть все по-иному.
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@Shpankov said in Что там в стане Linux?:
@kurai said in Что там в стане Linux?:
@Shpankov said in Что там в стане Linux?:
@kurai said in Что там в стане Linux?:
Нашёл несколько аналогов Total Commander, но чуть не поседел, пока их более-менее настроил - настолько всё неюзабельное.
Midnight Commander. Много лет пользуюсь, настраиваю только внешний вид после установки новой версии системы.
Сразу нет Даже Krusader вызвал отторжение.
Хм, странно. Я наоборот только этот интерфейс и воспринимаю - ещё со времён Win 95.
Norton Commander, конечно, был совершенно замечательной программой с кучей возможностей, некоторые из которых не реализованы в Windows до сих пор, но все же БЫЛ. В наш век, когда космические корабли бороздят просторы вселенной, синие панельки в текстовом режиме уже не завораживают.
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@Nikolay68 said in Что там в стане Linux?:
@Shpankov said in Что там в стане Linux?:
@kurai said in Что там в стане Linux?:
@Shpankov said in Что там в стане Linux?:
@kurai said in Что там в стане Linux?:
Нашёл несколько аналогов Total Commander, но чуть не поседел, пока их более-менее настроил - настолько всё неюзабельное.
Midnight Commander. Много лет пользуюсь, настраиваю только внешний вид после установки новой версии системы.
Сразу нет Даже Krusader вызвал отторжение.
Хм, странно. Я наоборот только этот интерфейс и воспринимаю - ещё со времён Win 95.
Norton Commander, конечно, был совершенно замечательной программой с кучей возможностей, некоторые из которых не реализованы в Windows до сих пор, но все же БЫЛ. В наш век, когда космические корабли бороздят просторы вселенной, синие панельки в текстовом режиме уже не завораживают.
Не знаю, мне самое то. Лаконично, удобно и функционально.
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А напомните, Vivaldi умеет докачивать файлы?
Пока решил присмотреться к Linux Mint. Образ весит почти 2ГБ. Могу я скачать кусок сегодня, кусок завтра, кусок через неделю? Или после рестарта браузер забудет, что часть данных уже скачена? Пока не хочется заморачиваться с торрентами.
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@Semenov-Sherin said in Что там в стане Linux?:
А напомните, Vivaldi умеет докачивать файлы?
Пока решил присмотреться к Linux Mint. Образ весит почти 2ГБ. Могу я скачать кусок сегодня, кусок завтра, кусок через неделю? Или после рестарта браузер забудет, что часть данных уже скачена? Пока не хочется заморачиваться с торрентами.
Думаю, это от источника зависит.
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Года с 2003 дома только линукс (на текущий момент - Ubuntu). Приблизительно год как перелез на него и по работе, но думаю вряд ли именно рабочий вариант интересен.
Основной браузер - вивальди. Нареканий нет, разве с апдейтами иногда прилетают баги, но их фиксят. Ну ест памяти вивальди, конечно, много. Но у меня ее тоже много, потому пофих. Впрочем, сейчас все современные полнофункциональные браузеры такие. Точнее, не браузеры такие, веб такой.
Что касается софта, то очень все зависит от сценария использования. У меня он достаточно простой: браузер, аудио и видеоплееры (аудио - в основном яндекс.музыка в браузере, но есть и для internet-radio и просто локальных файлов), читалка книг, почта (Evolution), клиент 1С.Предприятие (по работе), офис (тоже по работе, в основном; сейчас SoftMaker Office либо MS Office в рабочей облачной вируталке), Консультант+ (в рабочей облачной виртуалке), простейший редактор картинок (типа paint), иногда игры (Steam есть, хоть и не все работает), файловый менеджер (типа проводника в виндовс, сложнее нужно редко) и чорная-чорная консоль (на самом деле светлая). Если нужно что-то специфичное, могут быть проблемы.
Что касается установки, то все очень просто. Linux Mint - отличный вариант для начала, если ноут не сильно старый с малым количеством памяти. Mint - вариант самого популярного дистрибутива Ubuntu со своими темами оформления и кое-какими особенностями.
Настройка системы особых сложностей тоже не вызовет, если железо поддерживается. Может быть непривычно, но если понять как работает, все становится легко, просто и очень удобно.
Какие конкретные задачи нужно на ноуте делать? Какой софт использовать? По железу - надо гуглить марку ноута и отзывы по совместимости. Часто модули Wi-Fi бывают странные, например. Я как-то с одним возился, так и не справился. Пришлось просто поменять.
Лучше задавать вопросы на более профильных форумах, том же LOR. Если задавать вопросы правильно, то даже какашками закидывать не будут.
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@Semenov-Sherin Лучше все-таки с торрента качать. Если будешь качать не с него, обязательно делай проверку образа по хеш-суммам после скачивания.
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@Shpankov said in Что там в стане Linux?:
Не знаю, мне самое то. Лаконично, удобно и функционально.
Особенно если заменить дефолтные цвета на что-то более приятное.
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@kurai said in Что там в стане Linux?:
Midnight Commander
Можно и так.
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@Skiv said in Что там в стане Linux?:
Лучше все-таки с торрента качать. Если будешь качать не с него, обязательно делай проверку образа по хеш-суммам после скачивания.
А есть торрент-клиенты с официальной portable-версией под Windows? Засорять нетбук ненужным софтом я точно не хочу.
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@Semenov-Sherin said in Что там в стане Linux?:
@Skiv said in Что там в стане Linux?:
Лучше все-таки с торрента качать. Если будешь качать не с него, обязательно делай проверку образа по хеш-суммам после скачивания.
А есть торрент-клиенты с официальной portable-версией под Windows? Засорять нетбук ненужным софтом я точно не хочу.
Точно не скажу, но посмотрите Qbittorrent. Вроде бы у него есть портативная версия.
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@kurai said in Что там в стане Linux?:
Qbittorrent
Отличный торрент-клиент, для меня самый лучший.