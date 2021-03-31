@Semenov-Sherin said in Что там в стане Linux?:

Недавно ноутбук, служивший верой и правдой долгие годы, вдруг перестал запускаться. Всё из-за слишком старого HDD. Вот только за это время и дисковод приказал долго жить (такое бывает, если не пользоваться им годами). Установить привычную ОС привычным способом уже не выйдет.

"Хороший" повод, вместо СДюка, установить дополнительный HDD

а раз уж всё равно придётся плясать с бубном вокруг загрузочных флэшек, почему бы не присмотреться к Linux?

Присматриваться (имхо) лучше, установив "пингвина" 2-ой ОСью (см. п.1).

Да, и насколько я знаю, любой дистрибутив (+wiki) имеет Live-режим - работа оси с установочного носителя,

с сохранением (нужно уточнить) конфиг-файла.

Всё-таки со стороны Linux воспринимается сложнее, чем уже привычный Windows.

Ни чего сложного нет, всё зависит от теоритических знаний пользователя, поэтому начинать нужно с дистра для домохозяек,

и постепенно, накапливая опыт и навыки, переходить к более прокачанной по функционалу оси.

Мне бы хотелось обсудить подводные камни.

Для меня это софт. Я привык к "Adobe Encore" и к "Sony Vegas". Альтернативы под линукс не вижу, как в самом

функционале, так и с совместимость с моим железом. Скажу больше, я даже под виндой этот софт не обновляю.

У меня версии, ещё хрю-периода.

Кто что думает? Кто на чём сидит? Кто каким софтом пользуется?

Начинал с Рунту (форум), потом Минт-17(форум и форум2) был период, увлёкся Дебиан-9 (сборка)

Но всё не то, когда нужно быстро решить задачу, не имея для этого установленного софта.

В винде - топаешь на трекер, ищешь-качаешь с 10-ток, устанавливаешь. По наитию минут 10-20 мучаешь софтину,

не понравилась - в топку, максимум к вечеру (к утру) выдашь хоть какой-то результат.