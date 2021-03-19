Пароль на вход в Браузер Вивальди
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Здравствуйте. Возможно ли (может есть и я хз где то подскажите плизз) поставить пароль на вход в браузер? На пк не могу поставить т.к. им пользуется еще пару человек.
Каждый раз входить и синхронизировать круто конечно, но хотелось бы просто пароль на вход в Виву. Что бы никто, допустим, не мог под моими сохраненными паролями заходить на всякие сайты!
Просьба сильно не бить! Спасибо.
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@mankenny можно сделать настройку для каждого пользователя отдельно, если у текущего пользователя она активирована, то при запуске браузера предлагать вести пароль или сменить пользователя.
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@vrnRaptor скажите пожалуйста, в каком меню из надстроек это делать?
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@mankenny я имел ввиду, что можно добавить такую настройку в настройки каждого пользователя.
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@vrnRaptor Да, это было бы замечательно!
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А можно сделать правильно: на каждого создать в Windows отдельного пользователя и входить в систему под своим именем и паролем.
Вот именно так правильно. Доступ должен разграничиваться на уровне пользователей, а не на уровне ресурсов. Почему люди на работе этим не пользуются - для меня загадка. А если кто-то не хочет заморачиваться с запоминанием своего пароля и ему нечего скрывать, может оставить его пустым.
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@Nikolay68 said in Пароль на вход в Браузер Вивальди:
А можно сделать правильно: на каждого создать в Windows отдельного пользователя и входить в систему под своим именем и паролем.
Вот именно так правильно. Доступ должен разграничиваться на уровне пользователей, а не на уровне ресурсов. Почему люди на работе этим не пользуются - для меня загадка. А если кто-то не хочет заморачиваться с запоминанием своего пароля и ему нечего скрывать, может оставить его пустым.
Это бесполезно. Проходили уже. Никто не хочет пользоваться своей головой, нужно пользоваться чужой.
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@nikolay68
Я же написал, что на пк не могу поставить!
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@kurai
Да причем здесь это?
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@mankenny said in Пароль на вход в Браузер Вивальди:
@kurai
Да причем здесь это?
А вы читали обсуждение по ссылке?
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Поддерживаю топикстартера. Нужная фича.
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@foxss said in Пароль на вход в Браузер Вивальди:
Сами-то пробовали?
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@nikolay68 не то что пробовал, а юзал неоднократно. В ХР эта команда работает как швейцарские часы,
а в 7, 8 и 10 немного другой год
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@foxss said in Пароль на вход в Браузер Вивальди:
В ХР эта команда работает как швейцарские часы,
Ох, вот нет у меня XP. Зато есть Windows 2000 на виртуальной машине.
Результат: "Отказано в доступе".
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@nikolay68 said in Пароль на вход в Браузер Вивальди:
Результат: "Отказано в доступе".
Говорит о том что пользователю в принципе запрещено создавать задачи в планировщике задач через командную строку.
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Предлагаю поставить любой менеджер паролей. И не сохранять пароли в браузере. Удобный Bitwarden. У него много вариантов закрыть базу. Например, после перезапуска браузера
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@foxss said in Пароль на вход в Браузер Вивальди:
@nikolay68 said in Пароль на вход в Браузер Вивальди:
Результат: "Отказано в доступе".
Говорит о том что пользователю в принципе запрещено создавать задачи в планировщике задач через командную строку.
Говорит о том, что если бы было так просто, не приходилось бы загружаться с левого диска и сбрасывать пароль админа специальной программкой.
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хорошее предложение, а если нужна работа ещё одному пользователю - пусть он себе ставит отдельный браузер. Тем более что portable вполне хорошо работает.
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@intersk hi gorgeous