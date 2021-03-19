Здравствуйте. Возможно ли (может есть и я хз где то подскажите плизз) поставить пароль на вход в браузер? На пк не могу поставить т.к. им пользуется еще пару человек.

Каждый раз входить и синхронизировать круто конечно, но хотелось бы просто пароль на вход в Виву. Что бы никто, допустим, не мог под моими сохраненными паролями заходить на всякие сайты!

Просьба сильно не бить! Спасибо.