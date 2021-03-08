Перестали ставиться расширения chrome - пропала кнопка "Установить"
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Внезапно пропала кнопка "Установить" на страничках расширений хрома. Предполагаю, после обновления до версии 3.6.хх (до этого стояла 3.4.хх, дополнения ставились). Ничего не понимаю. Никаких модификаций и пр. не производил - просто пользуюсь и кайфую от браузера. Стоял Im Translator, решил вместо него поставить S3.Translator, удалил IM, а S3 не могу поставить. Решил поставить IM обратно, а он теперь тоже не ставится... Да и не только он - вообще любые расширения поставить не могу...! Блокировщик рекламы отключал. Версию обновил до последней 3.6.2165.40... Что за диверсия? %-0
в Yandex Browser кнопка есть
в Vivaldi кнопки нет
расширения ставились раньше без проблем
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Вот почему никто не хочет пользоваться поиском? А?
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@kurai ёпрст. Спасибо.
Но почему ж в обновлённой версии эта галка УЖЕ не стоит включенной, если раньше было всё ок? Ладно понимаю, если бы, например, раньше вообще стоял запрет на установку хром-расширений и вот авторы наконец-то разрешили их ставить с помощью волшебной галки, а так получается совсем наоборот - раньше можно было ставить без проблем, а в новой версии по-умолчанию запретили. Нелогично.
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@Acerus said in Перестали ставиться расширения chrome - пропала кнопка "Установить":
@kurai ёпрст. Спасибо.
Но почему ж в обновлённой версии эта галка УЖЕ не стоит включенной, если раньше было всё ок? Ладно понимаю, если бы, например, раньше вообще стоял запрет на установку хром-расширений и вот авторы наконец-то разрешили их ставить с помощью волшебной галки, а так получается совсем наоборот - раньше можно было ставить без проблем, а в новой версии по-умолчанию запретили. Нелогично.
Эта галочка по умолчанию включена. Почему она могла сброситься при обновлении - надо смотреть на вашей машине.
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@Shpankov Заметил при регулярных установках Vivaldi на чистую 7, 10 (x64) (UAC на втором уровне - без затемнения рабочего стола) - после установки и настройки параметров всегда не запоминает снятие галки "Проверять обновления"(в 7 и 10) и "сделать браузером по-умолчанию" (в 10). Браузер по-умолчанию лечится запуском от Администратора (не с первого раза) "Проверять обновления" - (как прочитал на форуме) - многократным (3-5 раз) включением-отключением галки "Проверять обновления" - после этого запоминает снятие галки.
Про галку интернет-магазина буду наблюдать.
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@Acerus said in Перестали ставиться расширения chrome - пропала кнопка "Установить":
S3 не могу поставить.
Может оно и к лучшему? Установил я этот S3 - перестали работать сайты с логином через Гугл, пропали комменты Discus...
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@youhim said in Перестали ставиться расширения chrome - пропала кнопка "Установить":
Установил я этот S3 - перестали работать сайты с логином через Гугл, пропали комменты Discus...
Offtopic уже, но S3 Translator +S3 Download Manager пользуюсь уже не первый год, всё на месте, никуда ничего не пропадало, да и не должно же - связи вообще никакой %-/
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@Acerus И вот прямо сейчас в Вивальди работает? Например, сайт https://lifehacker.ru при включенном расширении логиниться через Гугл? Комменты к статьям загружаются? Потому что у меня нет. И в консоли простыня ошибок запросов к google API. Выключаем расширение - все нормально.... Ради интереса проверил еще несколько сайтов. Например, https://www.sololearn.com и workona.com при попытке логина вообще не грузятся....
ПыСы - а так да, потыкал расширение - очень понравилось. Думал оставить на постоянку.
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@youhim Вообще никаких проблем...
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@Acerus Только что проверил на чистом профиле - не работает. В других браузерах работает. Так что причина однозначно в связке расширения и Вивальди. В логах много ошибок часть из которых явно связана с этим переводчиком.
s3gt_main.js:2 Uncaught ReferenceError: s3gt is not defined at s3gt_main.js:2
Только на прошлой неделе из-за траблов переустанавливал браузер с нуля. Теперь еженедельно этим заниматься? Почему с этим браузем бесконечные проблемы???
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@youhim said in Перестали ставиться расширения chrome - пропала кнопка "Установить":
Почему с этим браузем бесконечные проблемы???
Вам выше пользователь показал, что проблем с этим расширением нет в Vivaldi. Посмотрите, что ещё может мешать.
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@Shpankov психанул, снес Вивальди полностью, с чисткой хвостов. Перезагрузил комп. Установил для надежности х32 (стояла х64). Запускаю браузер и первым же делом устанавливаю это расширение и иду на сайт лайфхакера. Не работает. Удаляю расширение - работает. Устанавливаю - не работает...
Устанавливаю расширение в соседнем Хроме - работает. Включаю второй компьютер рядом, запускаю Вивальди - работает.
Все. У меня кончилась фантазия как еще можно локализовать источник проблемы. Остались логи, но я в них не понимаю. Если кто-то может глянуть то выложу.
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sedative29rus
@youhim Дайте, пжл, ссылку на расширение.
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@youhim said in Перестали ставиться расширения chrome - пропала кнопка "Установить":
@sedative29rus https://chrome.google.com/webstore/detail/s3translator/debnnjfbneojbmioajinefnflopdohjk
Сейчас запустил чистую версию стабильного Vivaldi 3.6. Авторизовался через Google на lifehacker. Установил расширение. Разлогинился на Lifehacker. Снова залогинился - всё работает. После перезагрузки браузера тоже работает.
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sedative29rus
@youhim Тоже всё работает. В консоли ничего такого.
А на втором компьютере рядом это расширение ставили?
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Может, настройки расширения меняли? Или настройки Google аккаунта?
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Вдруг это важно - у меня 7ка
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@Shpankov В том то и дело, что ничего не меняю. Почему конкретно этот браузер на конкретно этой машине конфликтует идей больше нет. Отправил разработчику логи, может он что-то поймет, если захочет, конечно...
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@youhim said in Перестали ставиться расширения chrome - пропала кнопка "Установить":
@Shpankov В том то и дело, что ничего не меняю. Почему конкретно этот браузер на конкретно этой машине конфликтует идей больше нет. Отправил разработчику логи, может он что-то поймет, если захочет, конечно...
Возможно и от Windows 7 зависит. Это уже очень старая ось.