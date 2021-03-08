@Acerus Только что проверил на чистом профиле - не работает. В других браузерах работает. Так что причина однозначно в связке расширения и Вивальди. В логах много ошибок часть из которых явно связана с этим переводчиком.

s3gt_main.js:2 Uncaught ReferenceError: s3gt is not defined at s3gt_main.js:2

Только на прошлой неделе из-за траблов переустанавливал браузер с нуля. Теперь еженедельно этим заниматься? Почему с этим браузем бесконечные проблемы???