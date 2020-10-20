@garry said in Проблемы с отображением смайликов в Youtube:

то за их поддержку отвечает ОС и наличие поддерживаемого шрифта

Обычно - да.

Но вот на андроиде та же ситуация, версия unicode привязана к версии андроида. Например, гиацианта на Q у меня нет, потому что гиацинт включили в таблицы unicode с 15 версии, а это уже android 13.

Вариантов два: либо менять общесистемный шрифт на тот, в который включена поддержка последней версии unicode.

Либо... вот некоторые программы умеют подгружать файлик с нужной версией и вариантом реализации эмоджи. Вариант реализации - это фирма, которая рисует эмоджи и поддерживает единый стиль. Например, openemoji, twiemoji, apple... Вариантов уже больше десятка.

И всего-то требуется, встроить в программу функцию отображения кастомных эмоджи, своего пакета, файлика с набором эмоджи. И тогда гиацинт расцветёт

Эта проблема общая и для десктопного браузера и для браузера на андроиде. (Наверное, на iOS такая же ситуация?)