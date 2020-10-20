Проблемы с отображением смайликов в Youtube
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Дело в том что Vivaldi некорректно отображает смайлики в Youtube, тогда как Mozilla Firefox отображает их корректно
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@Towdy said in Проблемы с отображением смайликов в Youtube:
Дело в том что Vivaldi некорректно отображает смайлики в Youtube, тогда как Mozilla Firefox отображает их корректно
Наверное, какая-то ошибка.
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sedative29rus
@kurai said in Проблемы с отображением смайликов в Youtube:
Наверное, какая-то ошибка.
Я пришёл к аналогичному выводу.
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sedative29rus
@Towdy На чистом профиле без расширений проверяли?
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@kurai Нет не ошибка, всё время такое наблюдаю
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@sedative29rus said in Проблемы с отображением смайликов в Youtube:
@Towdy На чистом профиле без расширений проверяли?
Да, тоже самое, плагины идентичные стоят что в FireFox что в Vivaldi
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@Towdy Попробуйте это https://forum.vivaldi.net/topic/50184/не-отображаются-смайлики-youtube-в-комментариях
Без дополнительной информации проблематично что-либо советовать.
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@kurai said in Проблемы с отображением смайликов в Youtube:
@Towdy Попробуйте это https://forum.vivaldi.net/topic/50184/не-отображаются-смайлики-youtube-в-комментариях
Без дополнительной информации проблематично что-либо советовать.
А какая ещё доп. информация нужна, скажите предоставлю
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@Towdy Версия ОС и браузера.
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@kurai said in Проблемы с отображением смайликов в Youtube:
@Towdy Версия ОС и браузера.
ОС Windows 7 Professional, Версия браузера Vivaldi последняя актуальная
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@Towdy said in Проблемы с отображением смайликов в Youtube:
@kurai said in Проблемы с отображением смайликов в Youtube:
@Towdy Версия ОС и браузера.
ОС Windows 7 Professional, Версия браузера Vivaldi последняя актуальная
Тогда посмотрите тему по ссылке двумя сообщениями выше. Там тоже Windows 7 и тоже нет эмодзи на Ютубе.
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@kurai said in Проблемы с отображением смайликов в Youtube:
@Towdy said in Проблемы с отображением смайликов в Youtube:
@kurai said in Проблемы с отображением смайликов в Youtube:
@Towdy Версия ОС и браузера.
ОС Windows 7 Professional, Версия браузера Vivaldi последняя актуальная
Тогда посмотрите тему по ссылке двумя сообщениями выше. Там тоже Windows 7.
Помогло с установкой шрифта, но частично, смайлы чёрно былые стали
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@Towdy said in Проблемы с отображением смайликов в Youtube:
@kurai said in Проблемы с отображением смайликов в Youtube:
@Towdy said in Проблемы с отображением смайликов в Youtube:
@kurai said in Проблемы с отображением смайликов в Youtube:
@Towdy Версия ОС и браузера.
ОС Windows 7 Professional, Версия браузера Vivaldi последняя актуальная
Тогда посмотрите тему по ссылке двумя сообщениями выше. Там тоже Windows 7.
Помогло с установкой шрифта, но частично, смайлы чёрно былые стали
Попробуйте почистить кеш браузера после установки шрифта.
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@kurai said in Проблемы с отображением смайликов в Youtube:
@Towdy said in Проблемы с отображением смайликов в Youtube:
@kurai said in Проблемы с отображением смайликов в Youtube:
@Towdy said in Проблемы с отображением смайликов в Youtube:
@kurai said in Проблемы с отображением смайликов в Youtube:
@Towdy Версия ОС и браузера.
ОС Windows 7 Professional, Версия браузера Vivaldi последняя актуальная
Тогда посмотрите тему по ссылке двумя сообщениями выше. Там тоже Windows 7.
Помогло с установкой шрифта, но частично, смайлы чёрно былые стали
Попробуйте почистить кеш браузера после установки шрифта.
Хорошо попробую, но завтра, сегодня уже поздно, завтра и отпишусь
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@kurai said in Проблемы с отображением смайликов в Youtube:
@Towdy said in Проблемы с отображением смайликов в Youtube:
@kurai said in Проблемы с отображением смайликов в Youtube:
@Towdy said in Проблемы с отображением смайликов в Youtube:
@kurai said in Проблемы с отображением смайликов в Youtube:
@Towdy Версия ОС и браузера.
ОС Windows 7 Professional, Версия браузера Vivaldi последняя актуальная
Тогда посмотрите тему по ссылке двумя сообщениями выше. Там тоже Windows 7.
Помогло с установкой шрифта, но частично, смайлы чёрно былые стали
Попробуйте почистить кеш браузера после установки шрифта.
Не помогло
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@coleslaw said in Проблемы с отображением смайликов в Youtube:
Вообще ничего не помогло, наверное дело уже в самой Windows 7, раз у каждого на 10 отображаются с Vivaldi
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@towdy да, совершенно, верно. если что-то со шрифтами, а эмодзи это тупо символы -- то за их поддержку отвечает ОС и наличие поддерживаемого шрифта. Естественно в 10 есть поддержка смайликов...
Но в фурифоксе видимо забацали кастыль -- чтобы наверняка, вшили эмодзи в браузер
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@garry said in Проблемы с отображением смайликов в Youtube:
то за их поддержку отвечает ОС и наличие поддерживаемого шрифта
Обычно - да.
Но вот на андроиде та же ситуация, версия unicode привязана к версии андроида. Например, гиацианта на Q у меня нет, потому что гиацинт включили в таблицы unicode с 15 версии, а это уже android 13.
Вариантов два: либо менять общесистемный шрифт на тот, в который включена поддержка последней версии unicode.
Либо... вот некоторые программы умеют подгружать файлик с нужной версией и вариантом реализации эмоджи. Вариант реализации - это фирма, которая рисует эмоджи и поддерживает единый стиль. Например, openemoji, twiemoji, apple... Вариантов уже больше десятка.
И всего-то требуется, встроить в программу функцию отображения кастомных эмоджи, своего пакета, файлика с набором эмоджи. И тогда гиацинт расцветёт
Эта проблема общая и для десктопного браузера и для браузера на андроиде. (Наверное, на iOS такая же ситуация?)