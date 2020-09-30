Поворот картинки на 90° при её просмотре в новой вкладке
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Давайте честно: ни одному мне попадаются люди, выкладывающие фотографии документов или объявлений, которые в лучшем случае повёрнуты на 90°, а в худшем и на 180°. В браузере уже есть эффект страницы "поворот картинки", который можно использовать в таком случае, но он поворачивает лишь на 45°.
Что я хочу: две кнопки поворота картинки на 90°, при её просмотре в новой вкладке. Эти кнопки можно расположить в панеле свойств картинки, под кнопкой "Копировать данные в буфер"
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В большом недоумении... Зачем бровзеру функции редактора картинок?
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@Acerus said in Поворот картинки на 90° при её просмотре в новой вкладке:
В большом недоумении... Зачем бровзеру функции редактора картинок?
Не редактора, а просмотрщика перед которым не надо ложиться ухом на стол. Потому что народ не удосуживается правильно повернуть фотку перед отправкой. Им невдомек, что то, что они отправляют со своего мобильного (который можно крутить как хочешь) я буду смотреть на десктопе.
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@Harufork Пока ждёте свой заказ, найдите файл по пути:
C:\Program Files\Vivaldi\Application\3.3.2022.47\resources\vivaldi\user_files\ Skewed_Images.js
Продублируйте его, и поиграйтесь с числовым значением
rotate(45deg)
Здесь оригинальный пост, под катом результат
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@coleslaw, класс! Спасибо!
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К очень нужной функции Поворота картинок на 90°, еще бы хотелось, добавить настройки яркости, и контраста.
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А может быть, добавить также поворот, и на произвольный угол?