Давайте честно: ни одному мне попадаются люди, выкладывающие фотографии документов или объявлений, которые в лучшем случае повёрнуты на 90°, а в худшем и на 180°. В браузере уже есть эффект страницы "поворот картинки", который можно использовать в таком случае, но он поворачивает лишь на 45°.

Что я хочу: две кнопки поворота картинки на 90°, при её просмотре в новой вкладке. Эти кнопки можно расположить в панеле свойств картинки, под кнопкой "Копировать данные в буфер"