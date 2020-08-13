@nikkell при всём уважении, пишите грамотнее. Нет ни желания, ни времени расшифровывать ваши письмена. Каждый пост - послание Штирлица на родину.

@nikkell said in Плеер музыки на боковой панели.:

мультимедийная клавиатура в общем.

если включить музыку во вкладке которая в боковой панели там эти клавиши не работают.

А если открыть в обычной вкладке, в таком случае работают? В других браузерах работают?