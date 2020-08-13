Плеер музыки на боковой панели.
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Добавьте на боковую панель музыкальный плеер для удобства переключать и перематывать трек. С поддержкой любых источников к примеру спотифай. Мне очень не хватает данной функции.
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@vitek620 said in Плеер музыки на боковой панели.:
Добавьте на боковую панель музыкальный плеер для удобства переключать и перематывать трек. С поддержкой любых источников к примеру спотифай. Мне очень не хватает данной функции.
Добавьте на боковую панель любой источник - спотифай, дизер, я.музыка, сайндклауд или любой другой, и пользуйтесь на здоровье.
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@kurai у меня клавиатура с доп.клавишами для музыки и др.
мультимедийная клавиатура в общем.
если включить музыку во вкладке которая в боковой панели там эти клавиши не работают.
поэтому либо изменить этот баг либо сделать правда такой плеер.
как то так вверху виджет винды самой и он не але когда в боковой включена музыка то ли определить не может то ли еще чего.
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@nikkell при всём уважении, пишите грамотнее. Нет ни желания, ни времени расшифровывать ваши письмена. Каждый пост - послание Штирлица на родину.
@nikkell said in Плеер музыки на боковой панели.:
мультимедийная клавиатура в общем.
если включить музыку во вкладке которая в боковой панели там эти клавиши не работают.
А если открыть в обычной вкладке, в таком случае работают? В других браузерах работают?
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@kurai в других браузерах я не пробовал, я не пользуюсь другими браузерами, но в плеерах от винды работает и на обычных вкладках с музыкой тоже все гуд.
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@nikkell said in Плеер музыки на боковой панели.:
@kurai в других браузерах я не пробовал, я не пользуюсь другими браузерами, но в плеерах от винды работает и на обычных вкладках с музыкой тоже все гуд.
Я попробовал Управление плеером работает только с хромовским движком. Ни Файрфокс, ни родной Эдж на собственном движке под Windows 10 не реагируют на мультимедийные клавиши. Думаю, это особенность самого движка хрома. Но боковая панель написана в обход движка на javascript, что выражается а нежелании подхватывать пароли, сохранённые в браузере, нерабочем адблоке.
Я даже не знаю, что вам посоветовать Вроде бы и запрос новой фичи, и вроде бы это жирнющий баг браузера...
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@kurai подтверждаю, эдж не поддерживает, хотя тоже на хромиуме.
и тут оставляю вам выбор куда сообщать, и о чем сообщать.
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@nikkell у меня эдж на хроме поддерживает управление музыкой. А вот эдж на собственном движке (Trident или как там его) - не поддерживает.
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@kurai ну, я не знаю какой у меня эдж стоит, поэтому не скажу ,что там или, там работает, или не работает.
но на моем не работает, поэтому наверное с собственным движком.
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@nikkell Если вы готовы поковыряться под капотом, то могу предложить решение проблемы
- В адресной строке введите
vivaldi://flags
- На открывшейся странице в строке поиска введите
global media controls
- Параметры
Global Media Controls Picture in Picture(управление горячими клавишами для режима картинка-в-картинке) и
Global Media Controls Seamless Transfer(собсна, нужній нам параметр) переведите в положение
Enabled.
- Перезапустите браузер.
У меня заработало управление плеерами Deezer и Spotify, а также радиостанции Хіт FM, добавленных в боковую панель. Возможно, с другими тоже заработает.
Всё, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск
- В адресной строке введите
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@kurai окей! спасибо за совет.
но не получилось.
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@nikkell said in Плеер музыки на боковой панели.:
@kurai окей! спасибо за совет.
но не получилось.
А какой сервис вы используете?
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@kurai вконтакте.
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@nikkell said in Плеер музыки на боковой панели.:
@kurai вконтакте.
Хмм... У меня работает. Но только Play/Pause и громкость. Перемотка недоступна. Естественно, я мышью запустил воспроизведение, свернул панель и управляю воспроизвдением.
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@kurai да да, я как раз об этом.
переключение след. композицию рубит?.
скрин с бок панели. (тип переключение заблокировано, на плеере вин 10 когда ставишь паузу.
плеер когда на стр слушаешь.
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@nikkell Это может быть особенностью самого ВК. В Deezer нормально работает и перемотка тоже. Кстати, полез в Deezer, чтобы проверить работает или нет перемотка, и нашёл новую песню любимого исполнителя
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@kurai поздравляю!)
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@nikkell По всей видимости, ВК не предзагружает следующие треки, поэтому браузер не видит, что можно перейти к следующему треку.
Хмм... А на полной версии сайта, открытой в обычной вкладке, управление работает нормально.
В любом случае, хотелось бы выслушать мнение более сведущих участников форума
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Valiobratno
@kurai В новой опере добавили плеер и это лучшее решение,жаль что на вивальди такого нет(((
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sedative29rus
@nikkell said in Плеер музыки на боковой панели.:
@kurai вконтакте.
Можно тыкнуть ПКМ по значку VK в боковой панели и включить показ полной версии. Да, и перезапустить браузер.
Следующий/предыдущий треки заработают.