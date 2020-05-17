Плавная прокрутка страниц
-
Когда уже в Vivaldi появится по-настоящему плавная прокрутка страниц (колесиком мыши)? "Галка" в настройках есть, но, что с ней, что без нее - толку ноль. Как прокручивались страницы скачками, так и прокручиваются. При этом, например, в Firefox все работает и без всяких надстроек.
Судя по предыдущим сообщениям форума, это нужно не только мне. Но разработчики, видимо, не знают, как это сделать. Делают кучу всего, сомнительно нужного, а то, что заявлено уже, до ума не доводят.
И, вообще, я сильно сомневаюсь, что до них эта информация дойдет.
Sorry за эмоции - просто наболело.
-
@Igor7 said in Плавная прокрутка страниц:
в Firefox все работает и без всяких надстроек
Только она там убогая без сторонних плагинов, слишком медленная, всегда её отключаю.
В вивальди она ещё очень даже ничего. Ну если хотите настроить под себя ставьте плагин и не беспокойте разрабов. Они вон кнопку отключения picture-in-picture делали 3 месяца.
Когда настраиваете, нужно иметь в виду, что настройки применяются после обновления вкладки (с ютубой и т.д.). И кстати потребление CPU при прокрутке возрастает в два раза... Вот мои настройки:
Кое-что добавлю: пришлось удалить это расширение т.к. оно изменяет поведение кнопки "пробел" на некоторых сайтах и веб-интерфейсах с полями ввода, вместо собственно пробела ничего не ставится, только страничка резко прокручивается. Так что НЕ советую его использовать.
-
@Igor7 said in Плавная прокрутка страниц:
Когда уже в Vivaldi появится по-настоящему плавная прокрутка страниц (колесиком мыши)? "Галка" в настройках есть, но, что с ней, что без нее - толку ноль. Как прокручивались страницы скачками, так и прокручиваются. При этом, например, в Firefox все работает и без всяких надстроек.
При вкл./выкл. "Плавная прокрутка" браузер надо перезапустить! И ещё... в самом Windows (по крайней мере 7, 8, 8.1) в "Параметрах быстродействия" поставьте галочку на против опции "Анимированные элементы управления и элементы внутри окна" ! После чего обязательно перезапустить Vivaldi!
-
@dfhgdtj said in Плавная прокрутка страниц:
если хотите настроить под себя ставьте плагин
Мне лично нравится это расширение, более простое в настройке и отлично работающее. По моим впечатлениям лучшее по эффекту из подобных.
Кстати, при использовании расширений, лучше отключить плавную прокрутку во флагах.
-
@kichrot said in Плавная прокрутка страниц:
Кстати, при использовании расширений, лучше отключить плавную прокрутку во флагах.
Чем лучше?
-
@Follow
Лично у меня, при включенном #smooth-scrolling и использовании расширений для плавной прокрутки, на многих сайтах, которые я посещаю, наблюдаются жуткие тормоза.
С причиной не разбирался. Отключил #smooth-scrolling, отрегулировал настройки расширения и всем, в плане прокрутки, доволен.
-
@Igor7 Тоже у себя такую беду вот обнаружил. Оказалось все просто - я в виндовс отключил анимацию, чтобы окна открывались мгновенно, без всяких выплываний. И это отключило анимацию повсеместно, в том числе и в браузере. Включил и плавная прокрутка появилась. Конечно менее плавная чем в расширениях, но потянет. Хоть не прыгает текст при чтении.
-
Снова поставил этот браузер спустя 2 года. В шотсах видео проблемы с прокруткой. Это резко и дёргано + при прокрутке периодически следующее видео не загружается , а только звук от него, далее пролистываешь и другое видео по списку, а то от которого только звук , как и не было. Глаза просто устают. С резкостью в браузере так и не поправили я писал тут на форуме давно и разработчику- глаза просто устают после 30 минут .