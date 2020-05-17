@Igor7 said in Плавная прокрутка страниц:

в Firefox все работает и без всяких надстроек

Только она там убогая без сторонних плагинов, слишком медленная, всегда её отключаю.

В вивальди она ещё очень даже ничего. Ну если хотите настроить под себя ставьте плагин и не беспокойте разрабов. Они вон кнопку отключения picture-in-picture делали 3 месяца.

Когда настраиваете, нужно иметь в виду, что настройки применяются после обновления вкладки (с ютубой и т.д.). И кстати потребление CPU при прокрутке возрастает в два раза... Вот мои настройки:

Кое-что добавлю: пришлось удалить это расширение т.к. оно изменяет поведение кнопки "пробел" на некоторых сайтах и веб-интерфейсах с полями ввода, вместо собственно пробела ничего не ставится, только страничка резко прокручивается. Так что НЕ советую его использовать.