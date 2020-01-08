Снова вернусь к этой теме. Я тоже пользуюсь Вивальди в альбомной ориентации, и полноэкранного просмотра мне очень не хватает. Да, есть возможность отключить панель уведомления, кстати, она далеко запрятана в Настройки, есть автоскрытие панели управления при прокрутке (и автопоявление этой панели, если прокручивать в другую сторону) - всё это неудобно.

Хочется простое решение как в десктопе или Privacy Browser (PB) - клавиша f11 (у меня есть на экранной клавиатуре), двойной тап (как в PB) или команда бокового меню, - как угодно, а лучше всё вместе. Но эта функция ну просто must have.

Ps А ещё переключать можно с помощью модуля xposed Chrome Pie ("Кольцевое меню для Хрома"), поскольку Вивальди сделан на основе Хромиума. Но модуль старый, заброшен, и вряд ли подойдет для новых версий андроида. Однако, у меня работает, и команда "полноэкранный режим" как раз и скрывает строку уведомлений.