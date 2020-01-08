Добавить команду "Полноэкранный режим"
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Просьба в мобильном браузере добавить команду "Полноэкранный режим". Да, при прокрутке страницы интерфейс скрывается автоматически, но не всегда есть возможность этой прокрутки. Нужна команда для принудительного перехода в полноэкранный режим. Пример:
https://indd.adobe.com/view/c808266c-c03c-41cc-95c8-38f50cdb9ae6
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Поддерживаю просьбу. Очень нужна возможность вывести в полный экран страницу. Либо по кнопке в углу экрана, либо настройка по умолчанию при старте браузера.
Второй вариант был бы очень кстати так как использую android приставку и smartTV для показа информации (слайдшоу с видео роликами). Но адекватных браузеров способных воспроизвести видео без проблем с поддержкой полного экрана пока не нашел.
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С возможностью включать полноэкранный режим при переходе в горизонтальный режим. Пример хорошей реализацией - "Sleipnir Mobile - Web Browser".
Было бы эффективное использование экрана, так как экраны смартфонов все длинее.
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Поддерживаю просьбу. В некоторых ситуациях, если используется что-то кривое вроде доступа через веб к вирутальной машине parallels, в которой запущена 1с, офис и т.д. удобно было бы сразу выключать интерфейс. Перерисовка страницы при скрытии интерфейса для этой страницы дико тупит.
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Снова вернусь к этой теме. Я тоже пользуюсь Вивальди в альбомной ориентации, и полноэкранного просмотра мне очень не хватает. Да, есть возможность отключить панель уведомления, кстати, она далеко запрятана в Настройки, есть автоскрытие панели управления при прокрутке (и автопоявление этой панели, если прокручивать в другую сторону) - всё это неудобно.
Хочется простое решение как в десктопе или Privacy Browser (PB) - клавиша f11 (у меня есть на экранной клавиатуре), двойной тап (как в PB) или команда бокового меню, - как угодно, а лучше всё вместе. Но эта функция ну просто must have.
Ps А ещё переключать можно с помощью модуля xposed Chrome Pie ("Кольцевое меню для Хрома"), поскольку Вивальди сделан на основе Хромиума. Но модуль старый, заброшен, и вряд ли подойдет для новых версий андроида. Однако, у меня работает, и команда "полноэкранный режим" как раз и скрывает строку уведомлений.
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Я говорю о том, чтобы в меню, появилась новая кнопка, которая будет тем же самым, что и на десктопной версии браузера нажимаешь на F11.
Надо, чтобы на экране осталась только страница открытого на данный момент сайта.
Поймите, это очень важно, чтобы данная функция точно появилась.
Ваш браузер полностью заменяет все мультимедийные приложения, такие как рутуб, ютуб и т.д.
А адресная строка становится не актуальной, когда ты пользуешься всего несколькими сайтами.
Тем более на смарт тв почти все пользователи используют мышку.
Поэтому, для выхода из полноэкранного режима надо сделать клик "Вернуться" она же и есть кнопка на пульте ДУ самого смарт тв.
Рассмотрите моё предложение и сделайте её.
Для реализации ничего сложного нет.