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Расширения из магазина хрома.
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@Imperator
Полностью ЗА
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Это всё хорошо, но сначала важно допилить интерфейс. Расширения в мобильной версии - дело, примерно, десятое.
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@Nikolay68 Расширения - это борьба с рекламой в первую очередь и ускорение загрузки с уменьшением трафика. И они в мобильных браузерах мало у кого есть.
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@Imperator Так если в первую очередь это борьба с рекламой, пусть в Вивальди захардкодят резалку рекламы и достаточно. И не отвлекают силы на реализацию расширений (это не простая задача).
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@aplan не достаточно - реклама постоянно новая, а под существующие расширения правила постоянно обновляют. Сделав своё надо будет его и поддерживать тратя те же ресурсы. И скорее всего оно не будет заточено под русские сайты.
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А какими расширениями вы пользуетесь в мобильных браузерах?
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@vma никакими - за неимением нормальных браузеров с поддержкой расширений. Пробовал лису - вылетает постоянно. До вивалди пользовался хромом, он не поддерживает. А так ublock origin и tampermonkey как минимум. Этот набор сейчас наиболее полно блокирует рекламу.
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@Imperator у некоторых браузеров есть поддержка блокировщиков рекламы - нужная тема, но блокировщик может быть встроенным, а остальные расширения к мобильным браузерам (ночной режим, заметки и т.п) - сомнительные решения. Firefox смотрел - расширений больше, чем у других, но не нашел ни одного полезного. Поправьте, если не прав
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@vma я уже писал что под два вышеназванных расширения наши энтузиасты выпускают списки. На данный момент это самое эффективное решение. К тому же оно не требует от разработчика браузера постоянной поддержки. Встроенный блокировщик будет требовать чтобы разработчик обновлял списки.
Нормальных мобильных браузеров очень мало. Самый безглючный - хром. Остальные либо глючат, либо содержат в себе кучу говна. Вот вся надежда на Вивальди.
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Даже если делать встроенный блокировщик рекламы - ему всё равно обязательно нужен режим блокировки элементов вручную. Таким блокировщиком очень удобно вырезать не только рекламу, проскочившую через списки, но и плавающие хидеры и прочие нежелательные элементы, занимающие экранное пространство.
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@Imperator said in Расширения:
@vma никакими - за неимением нормальных браузеров с поддержкой расширений. Пробовал лису - вылетает постоянно.
Вот именно. Как бы и Вивальди с прикрученной поддержкой расширений не постигла та же участь.
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Использую на телефоне Яндекс.Браузер из-за того, что поддерживается расширение LastPass. Без него не вижу смысла переходить на мобильную версию Вивальди.
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@NoPH8 said in Расширения:
Использую на телефоне Яндекс.Браузер из-за того, что поддерживается расширение LastPass. Без него не вижу смысла переходить на мобильную версию Вивальди.
У Вивальди хороший менеджер паролей. Пароли синхронизируются между устройствами. С мобильной версией у меня проблем не возникло.
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Расширения одним махом решают кучу проблем. Например: блокировка рекламы, поиск по текущему сайту, хранение паролей, обход блокировок, изменение user agent. Список каждый сможет продолжить на свой вкус. И не потребуется изобретать велосипед для каждой функции отдельно.
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@sergrit said in Расширения:
Расширения одним махом решают кучу проблем. Например: блокировка рекламы, поиск по текущему сайту, хранение паролей, обход блокировок, изменение user agent. Список каждый сможет продолжить на свой вкус. И не потребуется изобретать велосипед для каждой функции отдельно.
Расширения таким же махом создают кучу проблем Чтобы убедиться в этом, достаточно немножко почитать форум. Например, после одного из обновлений браузера, расширение Frigate стало мешать загрузке страниц. Разработчик расширения просто не успел вовремя подправить свой код под код ядра
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parshinjaroslav
Сто раз ДА. Особенно Pocket и блокировщики рекламы!
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@kurai не вижу проблемы, откатываешься на предыдущую версию или удаляешь проблемное расширение
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@sergrit said in Расширения:
@kurai не вижу проблемы, откатываешься на предыдущую версию или удаляешь проблемное расширение
Для некоторых это большая проблема
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@kurai и из-за них не делать расширения? Глупо.