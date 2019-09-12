@vma я уже писал что под два вышеназванных расширения наши энтузиасты выпускают списки. На данный момент это самое эффективное решение. К тому же оно не требует от разработчика браузера постоянной поддержки. Встроенный блокировщик будет требовать чтобы разработчик обновлял списки.

Нормальных мобильных браузеров очень мало. Самый безглючный - хром. Остальные либо глючат, либо содержат в себе кучу говна. Вот вся надежда на Вивальди.