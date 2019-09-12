Vivaldi для Android
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Всем привет!
В данной ветке можно обсуждать мобильную версию браузера Vivaldi для Android.
Установите браузер на свой смартфон
Из каталога Google Play (браузер будет обновляться автоматически)
Вручную из .apk файла (автоматическое обновление невозможно)
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- Пропали темы
- Закладки хотелось бы открывать сразу всю папку, а не по одной.
- Блокировщик
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@lesharb said in Vivaldi для Android:
- Пропали темы
- Закладки хотелось бы открывать сразу всю папку, а не по одной.
- Блокировщик
Темы можно включить самостоятельно:
chrome://flags/#enable-android-night-mode , ставим enable и перезапускаем браузер
А по всем пожеланиям - добро пожаловать в новую ветку:
https://forum.vivaldi.net/category/149/сбор-пожеланий-для-мобильной-версии-голосование
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При установке предлагает выбрать режим, упрощенный или обычный, как потом этот режим поменять в уже установленном приложении?
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@Sinistral said in Vivaldi для Android:
При установке предлагает выбрать режим, упрощенный или обычный, как потом этот режим поменять в уже установленном приложении?
Настройки - Специальные возможности - Упрощённый просмотр страниц
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А что не так с синхронизацией? Ожидал, что после авторизации в мобильной версии появятся хотя бы закладки с десктопа. Увы, этого не случилось.
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@Temo4kin Уведомления об ошибках были? У меня все закладки подтянулись, но минут через 10 после запуска синхронизации.
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А синхронизированные вкладки пока не показываются? На десктопе я вижу вкладки с мобилки, а вот на телефоне "под облаком" пусто
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При создании закладки открытой страницы через основное меню [V] закладка создаётся в случайной папке. Это баг или фича?
И ещё. В основном меню рядом с командой "Поместить в закладки" нарисована звёздочка *. А вот панель закладок обозначается флажком. Наверно, надо остановиться на каком-то одном значке, обозначающем закладки, а не вводить в заблуждение неопытных пользователей?
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@Nikolay68 said in Vivaldi для Android:
При создании закладки открытой страницы через основное меню [V] закладка создаётся в случайной папке. Это баг или фича?
После добавления страницы в закладки над нижней панелью появляется уведомление "Закладка добавлена в папку Панель закладок. Изменить"
Жмёте на Изменить и указываете нужную папку.
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Запрашивает постоянно геоданные, в настройках заблокирован запрос.
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Тут реально отключить смену цвета заголовка?
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that's owesm AAP of [vivaldi]
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@kurai said in Vivaldi для Android:
После добавления страницы в закладки над нижней панелью появляется уведомление "Закладка добавлена в папку Панель закладок. Изменить"
Жмёте на Изменить и указываете нужную папку.
Это понятно. Но вообще-то, он либо сразу должен спрашивать папку, либо, на крайний случай, по умолчанию сохранять в корень, чтобы юзер потом мог переместить в нужную папку. А кидать закладку куда попало - вообще не дело.
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@Nikolay68 said in Vivaldi для Android:
@kurai said in Vivaldi для Android:
После добавления страницы в закладки над нижней панелью появляется уведомление "Закладка добавлена в папку Панель закладок. Изменить"
Жмёте на Изменить и указываете нужную папку.
Это понятно. Но вообще-то, он либо сразу должен спрашивать папку, либо, на крайний случай, по умолчанию сохранять в корень, чтобы юзер потом мог переместить в нужную папку. А кидать закладку куда попало - вообще не дело.
Вы меняете папку. Потом он поумолчанию туда складирует
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@lesharb said in Vivaldi для Android:
Вы меняете папку. Потом он поумолчанию туда складирует
Ну, могет быть, могет быть...
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@lesharb said in Vivaldi для Android:
Тут реально отключить смену цвета заголовка?
Никто не в курсе?
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kirill1904
У всех при включенном google поиске, при таре на текст на сайте вместо поиска пишет нет доступа к сети?
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@kirill1904 said in Vivaldi для Android:
У всех при включенном google поиске, при таре на текст на сайте вместо поиска пишет нет доступа к сети?
Имеется ввиду пункт контекстного меню Веб-поиск? Нет, нормально ищет.
На будущее, не ленитесь четко формулировать вопрос, чтобы не приходилось догадываться, о чем именно речь.
P.S.
Или речь о быстром поиске Гугл в нижней части экрана? Этот тоже нормально работает.
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@kirill1904 said in Vivaldi для Android:
У всех при включенном google поиске, при таре на текст на сайте вместо поиска пишет нет доступа к сети?
У меня такое только при нестабильном мобильном интернете. В зоне уверенного приёма и на вифи всё работает отлично.