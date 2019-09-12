При создании закладки открытой страницы через основное меню [V] закладка создаётся в случайной папке. Это баг или фича?

И ещё. В основном меню рядом с командой "Поместить в закладки" нарисована звёздочка *. А вот панель закладок обозначается флажком. Наверно, надо остановиться на каком-то одном значке, обозначающем закладки, а не вводить в заблуждение неопытных пользователей?