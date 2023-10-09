@Semenov-Sherin said in Менеджер паролей:
а реально найти эти файлы через проводник и открыть?
Не знаю - никогда не копался во внутренностях андроида.
Всем привет!
Недавно мы выпустили первую бета-версию браузера Vivaldi для Android. Этот долгожданный релиз уже содержал множество функций, как стандартных для мобильных браузеров, так и уникальных, не имеющих аналогов у других подобных приложений. Но, конечно, путь к совершенству только начинается и есть ещё много функций, которые вы хотели бы видеть в мобильной версии Vivaldi. Данная ветка поможет вам публиковать свои пожелания и ставить их на голосование других пользователей. Самые популярные запросы будут передаваться разработчикам на реализацию.
Для того, чтобы установить браузер Vivaldi для Android на своё устройство, воспользуйтесь следующими ссылками:
Голосовать за новые функции можно прямо под каждым постом, таким образом позволяя выводить в топ наиболее популярные запросы. Но не забываем соблюдать правила.
Правила простые.
Итак, начинаем сбор и голосование!
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