Сбор пожеланий и голосование за новые функции Vivaldi для Android!

Поиск по запросам функций

Всем привет!

Недавно мы выпустили первую бета-версию браузера Vivaldi для Android. Этот долгожданный релиз уже содержал множество функций, как стандартных для мобильных браузеров, так и уникальных, не имеющих аналогов у других подобных приложений. Но, конечно, путь к совершенству только начинается и есть ещё много функций, которые вы хотели бы видеть в мобильной версии Vivaldi. Данная ветка поможет вам публиковать свои пожелания и ставить их на голосование других пользователей. Самые популярные запросы будут передаваться разработчикам на реализацию.

Для того, чтобы установить браузер Vivaldi для Android на своё устройство, воспользуйтесь следующими ссылками:

Голосовать за новые функции можно прямо под каждым постом, таким образом позволяя выводить в топ наиболее популярные запросы. Но не забываем соблюдать правила.

Правила простые.

Перед тем, как опубликовать запрос на новую функцию, воспользуйтесь поиском - не исключено, что такой запрос уже существует.

Проголосуйте за функцию, которая вам нужна.

Если подобного запроса ещё нет - создайте новую тему в данной ветке, но только одну на каждую запрашиваемую функцию.

Постарайтесь подобрать лаконичный и понятный заголовок, все обсуждения запрашиваемой функции проводите в комментариях к запросу.

Проверяйте тэги "Готово", "В работе", "Дубликат", которые будут появляться под темами.

Для просмотра наиболее популярных или наиболее свежих запросов пользуйтесь кнопкой сортировки комментариев.

Итак, начинаем сбор и голосование!